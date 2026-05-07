Copa Libertadores 2026: Así quedaron las posiciones de los grupos E y F ¿Cómo van lo colombianos?

Los equipos colombianos sin duda se vienen destacando en todo lo que es la Copa Libertadores 2026, así que con todo lo que han hecho hasta ahora, algunos se han quedado con las primeras posiciones, mientras que otros siguen bajando sin poder sumar. Los partidos de los últimos días movieron la tabla de posiciones, dejando a unos en lo más alto y a otros casi sin posibilidades.

Santa Fe jugó en casa y, aunque todos creían que se iba a quedar con el primer puesto, faltando solo unos segundos para terminar el partido en El Campín, el Corinthians marcó un gol, dejando a cada equipo con tan solo un punto. Además, pone en riesgo su paso a la siguiente ronda en el torneo, teniendo en cuenta que no alcanza a sumar la cantidad de puntos suficientes.

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Contrario es el caso del Deportes Tolima; el club vivió una de sus mejores noches en el Estadio Manuel Murillo Toro, en donde logró golear 3-0 a Nacional de Montevideo. Desde el primer momento, todo fue una fiesta en este escenario deportivo; el recibimiento al equipo fue por todo lo alto y esto sin duda los motivó para poder avanzar con un resultado que los deja como líderes.

El Junior de Barranquilla tendrá que demostrar hoy jueves siete de mayo en Cartagena que tiene todo para ganarle a Cerro Porteño. Es uno de los partidos más esperados del grupo F, pues el equipo tiburón se encuentra en el último puesto, con solo un punto en tres partidos jugados, así que en caso de no sumar, se podría quedar por fuera del torneo de forma anticipada.

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Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026, grupos E y F

Grupo B

Tolima 7 puntos en 4 partidos jugados

Coquimbo 4 puntos en 3 partidos jugados

Universitario 4 puntos en 3 partidos jugados

Nacional 4 puntos en 4 partidos jugados

Grupo E

Corinthians 10 puntos en 4 partidos jugados

Platense 6 puntos en 3 partidos jugados

Santa Fe 2 puntos en 4 partidos jugados

Peñarol 1 punto en 3 partidos jugados

Grupo F

Palmeiras 9 puntos en 4 partidos jugados

Sporting Cristal 6 puntos en 4 partidos jugados

Cerro 4 puntos en 3 partidos jugados

Junior de Barranquilla 1 punto en 3 partidos jugados