Guns N’ Roses anuncia su gran regreso a Sudamérica en 2026 con ciudades y fechas: ¿Vuelven a Colombia?
Guns N’ Roses volverá a girar por el mundo en 2026 con nueva música, en lo que será un tour a puro rock y potencia.
Guns N’ Roses sorprendió a sus fanáticos con un gran anuncio este 24 de noviembre. En tempranas horas del día la banda de los revólver y las rosas reveló fechas de una nueva gira que llevará el nombre de ‘World Tour 2026’.
La icónica agrupación de Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía volverá a girar por el mundo, luego de un 2025 bastante movido que incluyó un gran paso por Sudamérica.
En este caso, la banda presentó una serie de fechas por todo el mundo, donde reveló su gran regreso a este continente, y aquí les tenemos los detalles.
Guns N’ Roses fue uno de los grandes atractivos de la escena rock en Sudamérica en este 2025. La histórica agrupación que estremece escenarios desde 2025 volvió al continente con una gira imperdible.
Entre los países privilegiados por ver a estas leyendas en vivo estuvo Colombia, con una visita exclusiva de Duff McKagan a la cabina de Radioacktiva como adicional.
Muchos pensaban que sería uno de los últimos shows de la banda en Sudamérica, al menos en un largo tiempo, pero la agrupación reveló su regreso al continente este 24 de noviembre.
Luego de un pequeño ‘teaser’ revelado en sus redes sociales el pasado 23 de noviembre, la banda dio a conocer que volverá a salir de tour en 2026, con una gira que ya tiene fechas por todo el mundo.
La banda lamentablemente no dirá presente en Colombia, al menos por el momento, pero si estará por varias ciudades de Brasil, incluida una participación en el festival de Monsters of Rock.
Las fechas al completo son las siguientes:
Del mismo modo, Guns N’ Roses reveló que lanzará nueva música con sus sencillos ‘Nothin” y ‘Atlas’ el próximo 2 de diciembre.