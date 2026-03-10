Partidos Champions League y Copa Libertadores HOY: Hora Colombia y dónde ver al Bayern y más

Este 10 de marzo será una jornada llena de emociones en el fútbol internacional, sobre todo para los amantes de los buenos partidos. La Champions League y la Copa Libertadores viven momentos de definición, y este martes escribirán un nuevo capítulo.

Equipos de la talla del Bayern Munich o el Botafogo jugarán partidos clave, en los que se jugarán seguir con vida en estas competencias, o quedar en el camino.

Para que no se pierda ninguna de las incidencias, y viva un martes a puro fútbol, aquí les tenemos todos los partidos que se jugarán en estas 2 competencias, horarios y más.

Todos los partidos de HOY en Champions League y Copa Libertadores

La Champions League y la Copa Libertadores son, sin dudas, las dos copas continentales más grandes del fútbol de clubes. Una define al rey de Europa, mientras que otra hace lo mismo en Sudamérica.

Cada una de ellas ha dejado una cantidad enorme de emociones a lo largo de su historia, y así sigue siendo en la actualidad. Aun así, en este momento están en etapas diferentes.

Por un lado, la Champions League comienza sus octavos de final, mientras que por otro, la Copa Libertadores termina de perfilar su lista de equipos clasificados a fase de grupos.

Aun así, son momentos de definición en ambas competencias con eliminatorias a doble partido que dejan una cantidad importante de momentos inolvidables para los amantes del fútbol.

Parte de ello también se vivirá este mismo 10 de marzo, con la participación incluso de varios colombianos.

En Champions League dirán presente Luis Díaz y Davinson Sánchez con sus equipos, mientras que en Copa Libertadores, Botafogo y Barcelona de Ecuador se juegan todo.

El cronograma de partidos marcha de la siguiente manera:

Champions League:

Galatasaray vs Liverpool – 12:45 p.m.

Newcastle United vs Barcelona – 3:00 p.m.

Atlético Madrid vs Tottenham – 3:00 p.m.

Atalanta vs Bayern Munich – 3:00 p.m.

Copa Libertadores:

Botafogo vs Barcelona Sporting Club – 7:30 p.m.

¿Dónde verlos EN VIVO?

En caso de que quiera seguir estos encuentros, les contamos que puede hacerlo sin perderse ni un detalle a través de las señales de ESPN y Disney+.

Del mismo modo, les recordamos que para el partido del Atalanta vs Bayern Munich tendremos transmisión del Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.