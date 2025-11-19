Las 10 canciones de rock perfectas para escuchar durante un viaje largo; Time de Pink Floyd en la lista

Falta poco para que se de inicio a la temporada de vacaciones en todo el mundo, por lo que cientos de personas van a emprender viajes por carretera para poder llegar a sus destinos finales o visitar a sus familiares. Por eso, si usted es uno de ellos, le recomendamos 10 canciones que podría escuchar a lo largo del trayecto para sentirse relajado, mientras suena de fondo una buena canción de rock que puede ser de Pink Floyd.

Aunque este top va a cambiar dependiendo de sus gustos, por lo que hay algunas que son de ritmos un poco más suaves, mientras que otros son un poco más fuertes. Pero en lo que coinciden todas es que son de importantes estrellas de rock que han hecho historia.

10 canciones de rock perfectas para escuchar durante un viaje

Time – Pink Floyd: Esta es una canción de un ritmo lento, en donde el solo de guitarra de David Filmour crea un espacio de paz y tranquilidad en donde todo lo que va sonando lo hará reflexionar sobre la vida y el propósito a futuro.

Angie – The Rolling Stones: Es una balada acústica y un poco melancólica que tiene un tono suave y suele ser un poco emotiva. Con la voz de Mick Jagger se puede empezar a tener un momento lleno de calma y tranquilidad durante todo el viaje.

Going To California – Led Zeppelin: Una canción acústica con un tono algo melancólico en donde la guitarra logra conquistar la atención de todos los que están escuchando. Suele ser muy sentimental, por lo que puede dar esa tranquilidad que quizás va a desear a lo largo de una larga ruta.

Tiny Dancer – Elton John: Para muchos, esta canción está llena de tranquilidad, por lo que comienza con un ritmo suave que podría conquistarlo desde el primer segundo; es lenta y lo ayudará a formar toda una historia desde que la empieza a escuchar.

Wonderwall – Oasis: Es una canción que va acorde con la situación, por lo que suele ser muy pausada, al punto que muchos la comparan con una balada de rock, con un acústico que logra captar su atención y que va a ayudar a que el ambiente sea tranquilo.

Riders On the Storm – The Doors: Este sencillo combina perfectamente el sonido del piano y el de la lluvia con una voz que le da un aire de misterio y relación que rápidamente va a llamar su atención, permitiéndole conectar con todo lo relacionado con los viajes de carretera.

Sweet Child o’ Mine – Guns N’ Roses: Es una de las canciones de rock más populares a lo largo de la historia, por lo que comienza con un ritmo que tiene una melodía suave y la voz de Axl Rose puede mantenerlo conectado con el ritmo pese al paso de los minutos.

Wish You Were Here – Pink Floyd: Una canción de rock progresivo que comienza su apertura con el sonido de unas guitarras acústicas que de inmediato inspira tranquilidad. Sin duda, lo pondrá a reflexionar a lo largo del viaje.

Here Comes The Sun – The Beatles: Un éxito de George Harrinson con una sensación de alegría y tranquilidad que demuestra que todo está bien. Es una canción muy optimista, por lo que lo ayudará a tener un viaje largo con buena energía.

With or Qithout You – U2:Tiene un ritmo lento y controlado, por lo que mantiene un ambiente sonoro perfecto para escuchar durante todo el viaje; es muy tranquila, su letra expone diferentes situaciones de la vida, pero desde el lado positivo que lo ayudará a tener un viaje mejor.