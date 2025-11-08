Brian May revela cuál es, según él, la canción pop rock más perfecta de todos los tiempos

A lo largo de las décadas, Brian May se consolidó como uno de los guitarristas más influyentes del rock, no solo por su técnica impecable, sino también por su sensibilidad musical y su constante búsqueda de emoción en cada nota.

Con Queen, su legado está asegurado gracias a clásicos inmortales como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You‘ o ‘Somebody to Love‘. Sin embargo, cuando se trata de elegir un ejemplo perfecto de pop rock, el legendario músico sorprende al mirar fuera de su propio repertorio: su elección es ‘Since You Been Gone’, el inolvidable éxito de Rainbow, la banda liderada por Ritchie Blackmore.

“La escuchas y es como si todo encajara solo”, confesó May en una entrevista. “Es una buena canción pop, pero no deja de ser gran música rock. Para mí, es perfecta”, añadió el guitarrista británico, dejando en claro su admiración por el equilibrio que esa pieza logra entre energía, melodía y fuerza.

Para entender por qué esta elección tiene tanto sentido, basta recordar cómo Blackmore —quien antes había alcanzado la gloria con Deep Purple— transformó su visión musical en Rainbow. Si con temas como ‘Smoke on the Water‘ había llevado la potencia del hard rock a niveles insospechados, con su nuevo proyecto se propuso ir más allá: crear un sonido más accesible, sin perder su esencia intensa y teatral.

La llegada del vocalista Graham Bonnet fue clave para concretar ese cambio. Su voz potente, su presencia escénica y su estilo más cercano al pop dieron vida al tema que redefiniría la identidad de Rainbow. Escrita originalmente por Russ Ballard, ‘Since You Been Gone’ fue reinventada por la banda con un toque de dramatismo y energía que la convirtió en un clásico inmediato, sonando con fuerza en radios de todo el mundo a fines de los años setenta.

May, acostumbrado a concebir estructuras musicales complejas y a crear himnos monumentales con Queen, encontró en esta canción un ejemplo magistral de cómo la simplicidad bien ejecutada puede ser tan poderosa como una sinfonía. “Lo de Blackmore en Rainbow era salvaje y peligroso”, afirmó el guitarrista, resaltando la tensión y el espíritu aventurero que siempre admiró en su colega.

En una época en la que el pop rock oscilaba entre la dulzura de las baladas y el ritmo del disco, ‘Since You Been Gone’ ofreció una tercera vía: una fusión impecable entre lo melódico y lo contundente. Que un artista del calibre de Brian May la considere una obra perfecta no solo reafirma su valor histórico, sino que demuestra cómo las mejores canciones trascienden estilos y generaciones.