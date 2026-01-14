Esta es la banda de rock que es el ‘nuevo’ Pink Floyd, según David Gilmour

Pink Floyd es una de las bandas más influyentes en la historia del rock. Formada en Londres en la década de 1960, el grupo marcó un antes y un después en la música gracias a su sonido experimental, letras reflexivas y ambiciosas producciones en vivo.

Entre sus discos más reconocidos se encuentran The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979), todos considerados clásicos del rock. Canciones como “Time”, “Money”, “Comfortably Numb” y “Another Brick in the Wall (Part 2)” siguen sonando décadas después de su lanzamiento y mantienen vigente el legado del grupo.

Uno de los pilares fundamentales de Pink Floyd fue David Gilmour. Su estilo de guitarra, caracterizado por solos melódicos y emotivos, se convirtió en una de las señas de identidad de la banda.

Además de su aporte musical, Gilmour tuvo un papel clave en la composición y en la dirección sonora del grupo, especialmente tras la salida de Syd Barrett.

La banda que hoy recoge el legado de Pink Floyd

Según David Gilmour, ese papel recae en Radiohead. En una sesión de preguntas y respuestas con la revista Billboard, el músico fue consultado sobre si existían grupos actuales que continuaran el camino musical que Pink Floyd abrió en su época.

Aunque aclaró que no se trata de una copia directa, destacó que Radiohead ha sabido llevar la música en una dirección propia, manteniendo un enfoque creativo y arriesgado.

La admiración de Gilmour por la banda liderada por Thom Yorke no es nueva. Desde finales de los años noventa, el guitarrista ha expresado su respeto por su trabajo.

En una entrevista de 1999 con Q Magazine, elogió a Radiohead y mencionó que era seguidor del grupo, destacando especialmente el álbum The Bends (1995), aunque también reconoció la calidad de OK Computer (1997), uno de los discos más influyentes del rock alternativo.