Los mejores discos de rock de los años 80: “Back in Black” de AC/DC y otros clásicos imperdibles

Los años 80 fue, sin lugar a duda, una de las épocas más importantes para la música, especialmente para la escena del rock. Aunque, en aquel entonces, el pop dominaba la escena global, el rock evolucionó con nuevos sonidos y estilos con los que lograron llegar a un público más amplio a nivel mundial.

Si bien venía de una década anterior marcada por la rebeldía, las guitarras distorsionadas y los himnos generacionales, el rock en los 80 se adaptó a los cambios sin perder su identidad.

Le puede interesar: Revelan el primer logo de AC/DC: salió hace más de 50 años y es muy diferente al actual

Los años 80 también fue una época donde surgieron fusiones con otros géneros como el reggae, el pop y la música electrónica. También se fortalecieron vertientes como el hard rock, el heavy metal y el rock sinfónico.

Entre las bandas de rock que marcaron la década se encuentran AC/DC, Metallica, The Police, Genesis, y artistas como Bruce Springsteen y Phil Collins, quienes, desde distintas propuestas, ampliaron los límites del género.

Los 5 mejores discos de rock de los años 80

El portal argentino Indie Hoy elaboró un listado con cinco discos de rock en inglés lanzados durante los años 80 que siguen teniendo un lugar especial en la historia de la música. Estos álbumes no solo fueron exitosos en su momento, sino que también lograron perdurar por su calidad y su impacto a pesar del pasar de los años.

Mire también: Este es el disco de AC/DC que es considerado la ‘biblia sagrada’ del hard rock