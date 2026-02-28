Las 5 baladas de rock más icónicas de los 80: una llegó al número 1 del Billboard Hot 100

La década de los 80 fue un momento clave para la historia del rock. En esos años, el género alcanzó una enorme popularidad, experimentando con nuevos sonidos, estéticas y fusiones que lo acercaron al gran público.

Aunque el rock suele relacionarse con guitarras distorsionadas y sonidos fuertes y enérgicos, también tiene su lado sensible y emocional. Muchas bandas dejaron de lado la rudeza de sus riffs para dar espacio a baladas románticas que hoy son verdaderos himnos del género.

Los 80 fueron, además, un periodo de contrastes. En aquel entonces, la música pop dominaba las listas, los videoclips se convirtieron en parte esencial de la industria y los artistas buscaron reinventarse.

En medio de esa efervescencia, surgieron canciones que lograron combinar la fuerza del rock con letras cargadas de sentimiento. A continuación, repasamos las 10 mejores baladas de rock de los años 80.

Las 10 mejores baladas de rock de los 80

1. Whitesnake – “Is This Love”: nacida casi por casualidad, esta canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de Whitesnake. Con un sonido elegante y melódico, la banda mostró su lado más romántico y conquistó al público mundial.

2. INXS – “Never Tear Us Apart”: el grupo australiano logró una fusión única de rock, pop y soul en esta balada intensa y sensual. La combinación del saxofón con la voz de Michael Hutchence le dio una atmósfera inolvidable, convirtiéndola en uno de los temas más emblemáticos de los 80.

3. Guns N’ Roses – “Patience”: sin guitarras eléctricas ni estridencias, Axl Rose y compañía demostraron que también podían emocionar desde la calma. Con un simple silbido inicial, “Patience” se transformó en una de las baladas más queridas del hard rock.

4. U2 – “With or Without You”: incluida en su álbum The Joshua Tree, esta canción refleja la lucha interna entre el amor y la libertad. Es una de las composiciones más personales de Bono y uno de los temas más recordados de U2.

5. Def Leppard – “Love Bites”: este tema marcó historia al convertirse en la única canción de la banda que llegó al número uno del Billboard Hot 100. Lo que comenzó como una balada country terminó siendo una poderosa balada rockera que definió el sonido de los 80.