¿Cuál fue el primer video musical transmitido en MTV Latinoamérica? Es un clásico del rock en el continente

MTV es uno de los canales más destacados de música en Latinoamérica. Millones de personas han disfrutado de esta señal, en la que pueden ver varios videos musicales de grandes estrellas de la industria.

Varios amantes de la música se volvieron fieles televidentes de este canal, mientras que otros descubrieron su pasión por la música y grandes éxitos, a partir de esta señal y las canciones que se transmitían en esta señal.

Más noticias: Este fue el primer video de rock que se emitió en MTV; fue hace más de 40 años

Para recordar los viejos tiempos en los que este canal era disfrutado en masa, aquí les hablaremos sobre el primer video musical que fue transmitido en la señal de MTV Latinoamérica.

¿Cuál fue el primer video transmitido en Latinoamérica?

A lo largo de la historia de emisiones que posee MTV, grandes éxitos latinos e internacionales han retumbado en muchos televisores.

Miles de personas han podido disfrutar de himnos del rock, gracias a esta plataforma, y la visibilidad que le daba a grandes producciones musicales, protagonizadas por artistas de talla mundial.

En esta señal se transmitían grandes canciones de todos los géneros. Sin embargo, algo que pocos saben es que el primer video musical mostrado en esta señal fue un clásico del rock sudaméricano.

Se trató de, nada más y nada menos que, “We Are Sudamerican Rockers” de Los Prisioneros. Esta primera emisión tuvo lugar el 1 de octubre de 1993.

Este fue un gran hito tanto para la música en Sudamérica, como para este canal, al tratarse de una plataforma masiva de difusión para una cantidad enorme de videos musicales resaltantes.

Más noticias: El MTV Unplugged de Café Tacvba y la banda que no busca encajar en ninguna tendencia

Este canal de televisión se ha mantenido por una larga cantidad de años, e incluso, ha generado nuevas señales temáticas, como MTV ’90’s o MTV ’80’s.

Indudablemente, esta producción ha marcado época para miles de amantes de la música en Latinoamérica.

¿MTV desaparecerá?

La señal de MTV Latinoamérica se ha convertido en noticia en las últimas horas, luego de que se rumorara la desaparición de este canal.

Cabe aclarar que, al menos por el momento, este canal no desaparecerá del continente. Sin embargo, algunas señales especiales se saldrán de transmisión en varios países, incluido Brasil.

Estas serán:

Music

80’s

90’s

Club

Live

Se espera que, al menos por el momento, los amantes de la música en Colombia puedan seguir disfrutando de MTV con normalidad.