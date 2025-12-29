Los mejores conciertos de rock que se vivieron en el 2025 según la IA; Iron Maiden entre ellos

Colombia y el mundo fueron los escenarios perfectos para que varios artistas de todo el mundo lograran destacar al mostrar lo mejor de su música. En esta oportunidad, le presentamos cuáles fueron esos mejores conciertos de rock que se vivieron a lo largo del 2025 y que, sin duda, entran en la lista de los más populares en la historia del género.

Muchos de ellos se realizaron en Colombia, mientras que otros hicieron parte de las giras por Europa, Norteamérica y algunos países de América Latina, en donde lograron llenar varios de los espacios más importantes de esta zona. Por lo que, sin duda, hicieron historia no solo en el género, sino en especial en sus giras, que quedaron catalogadas como las mejores.

Los mejores conciertos de rock del 2025

Oasis – Live 25 Tour: La banda británica regresa a los escenarios después de una separación que sorprendió a todos sus fans en el 2009. Los artistas recorrieron Asia, Europa, América del Norte y parte de Sudamérica, creando así su gira ‘Live ’25 Tour’, uno de los más grandes que se realizaron en el 2025 con más de 2.2 millones de asistentes y llegando a recaudar una gran suma de dinero.

Linkin Park – From Zero World Tour: Los artistas llegaron para sorprender a todos los fans del mundo, por lo que se presentaron el pasado 25 de octubre del 2025 en el Vive Claro, uno de los escenarios más populares. Hasta este lugar llegaron más de 24 mil seguidores de la banda, quienes lograron hacer un momento diferente coreando varios de los éxitos más importantes.

AC/DC – Power Up World Tour: Esta fue una de las giras más importantes que hizo la banda en Europa, por lo que ofreció un espectáculo de lujo, en donde cantó varias de sus canciones más populares de los últimos años. Ofrecieron una escena con una energía que emocionó a todos, por lo que tuvieron que ampliar la demanda, debido a la gran acogida de los fans, y dio paso a la apertura de una gira por otros países de Sudamérica.

System of a Down – Wake Up Stadium Tour: El evento se realizó el pasado 24 de abril del 2025, porque hicieron ‘Sold Out’ en pocas horas y lograron llenar uno de los escenarios más importantes en todo el mundo. Sin duda, este evento llegó para posicionarse entre los mejores de la historia del rock en Colombia, por lo que los videos de esa noche se hicieron populares en todo el mundo.

Iron Maiden – Run For Your Live World Tour: La banda británica celebró los 50 años con una gira mundial en Europa, América del Norte y Sudamérica. En sus shows cantaron varios de sus éxitos más populares de los últimos años, en donde incluyeron canciones de álbumes pasados, con la colaboración de artistas invitados.