Las canciones de rock que son peores que ‘Safaera’ de Bad Bunny, según Rolling Stone: The Killers y U2 en la lista

El rock y el reggaeton son dos de los géneros más enfrentados de los últimos años. Grandes artistas rock se han medido al crecimiento indudable del estilo urbano en Sudamérica y el mundo, a partir de varias canciones que guardan un lenguaje soez.

Varias canciones son reconocidas y reproducidas de manera másiva a nivel mundial, sin dar atención a que en algunos casos, sus lenguajes pueden ser ofensivos y de carácter degradante.

Una de ellas es, de hecho, ‘Safaera’, un éxito de Bad Bunny, que, según la revista especializada Rolling Stone, ocupa el puesto número 11 entre las mejores canciones del siglo XXI. Esto incluso por encima de varios himnos del rock.

Las canciones de rock que son peores que ‘Safaera’ según Rolling Stone

Para nadie es un secreto que, el crecimiento de Bad Bunny dentro de la industria musical es innegable. Miles de personas disfrutan de estas canciones, pero incluso cada vez más revistas y medios especializados categorizan sus éxitos como ‘obras de arte’.

Esto ha generado grandes críticas por parte de los amantes de la música que son adversos al estilo del puertorriqueño, sobre todo en el caso del rock.

Sin embargo, para muchos, la gota rebasó el vaso se dio el pasado 8 de octubre. Esto luego de que Rolling Stone lanzara una lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI.

Allí hubo himnos innegables de todos los géneros, pero, para muchos llamó la atención ‘Safaera’ de Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell y Randy en el puesto 11 de la lista, por encima de varios éxitos históricos del rock.

Aquí les contamos algunos éxitos del rock que salieron perdiendo en una insólita comparación:

1- ‘Last Nite’ – The Strokes

2- ‘Mr. Brightside’ – The Killers

3- ‘Take Me Out’ – Franz Ferdinand

4- ‘Beautiful Day’ – U2

5- ‘Things Have Changed’ – Bob Dylan

Sin dudas, esto ha generado gran molestia para los amantes del rock, quienes han criticado duramente esta lista dónde el reggaeton ha salido bien parado.

A pesar de esto, el legado del rock se mantiene por encima del de este tipo de éxitos, tal y como lo demuestran estudios que incluso señalan que escuchar rock n’ roll pueden hacerlo más inteligente.

De manera final, resaltamos que el primer puesto de esta lista fue para Missy Elliott con ‘Get Ur Freak On’, seguida por ‘Yeah Yeah Yeahs’ de Maps.