¿Se puede hablar de un primer guitarrista de rock? La historia detrás del mito

Hablar del nacimiento del rock and roll implica inevitablemente retroceder varias décadas y aceptar que no existe una sola fecha ni un único protagonista.

Para las generaciones que crecieron después de los años cincuenta, el rock parece un lenguaje musical que siempre estuvo ahí, omnipresente en radios, escenarios y cultura popular. Sin embargo, ese sonido rebelde y eléctrico tuvo un proceso de gestación complejo, marcado por influencias cruzadas y figuras clave que transformaron la historia de la música.

Le puede interesar: La ciencia lo confirmó: esta es la canción de rock más feliz de los años 60

La guitarra, hoy inseparable del ADN del rock, no siempre ocupó ese lugar protagónico. Su recorrido viene de siglos atrás, pero fue el rock and roll el que la convirtió en símbolo de actitud, juventud y ruptura. Desde bandas como The Beatles hasta artistas como David Bowie, Ramones o Arctic Monkeys, todos heredaron una tradición que puso a las seis cuerdas en el centro de la escena sonora y cultural.

¿Quién fue el primer guitarrista del Rock?

Cuando se intenta responder quién fue el primer guitarrista de rock, el debate se vuelve apasionante. No hay una verdad absoluta, pero sí nombres fundamentales. Entre ellos aparece Sister Rosetta Tharpe, una artista visionaria que, en los años cuarenta, fusionó el góspel con guitarras eléctricas cargadas de distorsión y energía.

Necesita saber: Las 50 mejores canciones de rock del 2025, según Radioacktiva: ¿Cuál falta?

Su estilo influyó de manera directa en futuras estrellas del rock y fue admirada por figuras como Eric Clapton, Tina Turner y Johnny Cash. Aun así, su música se movía en un terreno de transición que todavía no definía por completo el género.

El punto de quiebre llegaría poco después. Chuck Berry irrumpió en escena y cambió las reglas del juego. Inspirado por el blues y el rhythm and blues, y tomando elementos de músicos como T-Bone Walker, Muddy Waters, Johnnie Johnson y Nat King Cole, Berry creó un lenguaje nuevo, directo y contagioso. No solo tocaba la guitarra: la hacía hablar, caminar y saltar junto al público.

Ver también: La mejor canción de rock and roll para manejar en un viaje de carretera: es adrenalina pura

Su impacto fue mucho más que técnico. Con Chuck Berry, el rock dejó de ser contemplativo y se volvió corporal, juvenil y provocador. Canciones como ‘Johnny B. Goode’ marcaron un antes y un después, al punto de quedar inmortalizadas en la cultura pop. La escena de Volver al futuro resume ese legado cuando Marty McFly pronuncia la frase: “Tal vez ustedes aún no estén listos para esto, pero a sus hijos les encantará”.

Para muchos historiadores y fanáticos, ese momento simboliza el nacimiento definitivo del rock and roll. Y aunque el género se construyó con múltiples voces, todo indica que Chuck Berry fue quien transformó la guitarra en el idioma universal del rock.