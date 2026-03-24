NASA: ¿Qué pasaría con la Tierra si el Sol se apaga de repente? Explicación científica del fenómeno

El planeta Tierra y su desarrollo ha sido uno de los aspectos más importantes de análisis en los últimos años. Miles de científicos han llevado a cabo estudios, en los que han analizado a profundidad como funciona la vida humana y cada uno de sus componentes.

Dentro de este campo de análisis destacan varios elementos que son claves para el correcto desenvolvimiento de la vida humana. Algunos de ellos son la luna, el agua, el aire, y otros elementos de gran relevancia.

Pero ¿Alguna vez ha pensado que pasaría si el sol se apaga? Si es así, les contamos que hace algún tiempo desde la NASA se analizó el impacto qu esto tendría, y el fenómeno que se desencadenaría. Aquí se lo contamos.

¿Qué pasaría en la Tierra si el sol se apaga?

Para poder considerar a ciencia cierta lo que podría suceder en este escenario, debe considerarse que el sol es una estrella. Esta funciona como una enana amarilla, cuyo funcionamiento se da a partir de la fusión nuclear de varios elementos.

De cierta manera esta estrella permite el desenvolvimiento adecuado de varios aspectos en la Tierra. Sin embargo, pensar en el momento en que el sol se apague no es descabellado.

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De hecho, la NASA ha especificado que llegará el momento en que el sol agote el hidrógeno de su núcleo que funciona como combustible, lo que hará que empiece un notable cambio lentamente.

Esto significa que el sol no se apagará por una explosión o nada similar. Por el contrario, empezará a expandirse hasta ser una gigante roja.

Dicho crecimiento hará que absorba otros planetas como es el caso de Mercurio y Venus. No obstante, este proceso también tendrá un fin, ya que luego de esto se transformará en una enana blanca, del tamaño del planeta Tierra.

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Luego de esto la energía del sol se hará insuficiente para permitir el desarrollo adecuado de la vida, por lo que desataría un escenario apocalíptico que acabará por destruir a la Tierra, y al propio sol con el paso del tiempo.

Cabe aclarar que aunque este es un escenario posible, esto sucedería en miles de millones de años, por lo que al sol aun le quedaría un largo tiempo de existencia junto a la Tierra.