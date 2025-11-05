El curioso pedido de fans de Ace Frehley a la NASA en honor al guitarrista de Kiss

El mundo del rock aún lamenta la muerte de Ace Frehley, histórico guitarrista y fundador de Kiss, quien falleció el pasado 16 de octubre en Morristown, Nueva Jersey, a los 74 años. Frehley fue una figura clave en la formación de la identidad de la banda y en la creación de su universo visual.

En el escenario, se transformaba en “The Spaceman”, un personaje inspirado en el cosmos que lo acompañó durante toda su carrera y lo convirtió en uno de los músicos más reconocidos del rock mundial.

Con su guitarra y su característico maquillaje plateado, Ace Frehley ayudó a que Kiss se convirtiera en un fenómeno global durante los años setenta. Su imagen de ‘hombre del espacio’ se volvió un símbolo para los fanáticos, reflejando tanto su amor por la ciencia ficción como su deseo de llevar la música a otras dimensiones.

Una campaña para que Ace Frehley sea astronauta honorífico

Tras su fallecimiento, un grupo de seguidores lanzó una campaña dirigida a la NASA para que Frehley sea reconocido como astronauta honorario, en homenaje a su legado y a su icónico personaje.

La iniciativa comenzó en la plataforma Change.org y fue impulsada por una admiradora identificada como Kathryn. Hasta el momento, la propuesta cuenta con más de 600 firmas y logró captar la atención de medios internacionales.

En el texto de la petición, los fans recuerdan que el guitarrista “fue lo suficientemente valiente como para dar un pequeño paso naranja y un pequeño paso rojo, y dar el gran salto hacia el fenómeno global que hoy conocemos como Kiss”.

El documento solicita que la NASA otorgue a Frehley, de manera póstuma, el título de “Capitán” y astronauta honorario, como una forma de reconocer su impacto cultural y su influencia en generaciones de músicos y fanáticos. Según los promotores, la iniciativa busca cumplir el sueño que el artista nunca alcanzó: ser parte del espacio, aunque sea simbólicamente.

“Perdimos a una leyenda, pero también a un hombre que inspiró a muchos a mirar hacia las estrellas”, concluye la campaña.