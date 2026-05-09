Los videos e imágenes más espeluznantes de los desclasificados de la NASA: OVNIs, la luna y más

La NASA estremeció el mundo el pasado 8 de mayo. Después de muchos años de espera, esta organización lanzó videos e imágenes desclasificados en las que se pueden ver la presencia de OVNIs en la tierra.

Desde hace largos años, la especulación alrededor a la existencia de la vida extraterrestre se ha convertido en un tema común. Miles de fanáticos a las teorías conspirativas y a este universo han dudado respecto a este asunto por largos años.

Aun así, desde las organizaciones oficiales este tema se había mantenido de forma clasificada, y muchas de las supuestas pruebas de elementos externos a la tierra eran secretas.

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Sin embargo, una pequeña parte de esto llegó a su fin durante el pasado 8 de mayo, luego de que la NASA revelara estos videos que corresponderían a la primera tanda de desclasificados más profundos.

En caso de que se lo haya perdido, aquí les mostramos algunos de los videos y fotografías más espeluznantes mostrados por la NASA.

Los videos e imágenes más sorprendentes desclasificadas por la NASA

Indudablemente, la posible existencia de la vida extraterreste ha sido uno de los elementos más sorprendentes e incluso espeluznantes para el ser humano. La posibilidad de que hayan seres vivos fuera del planeta Tierra ha aterrado a muchos, y los lleva a sentirse en peligro.

Por años, a través de redes sociales se han viralizado una gran cantidad de videos de supuestos OVNIs en el cielo. Sin embargo, algunos de estos no tienen la calidad necesaria, o no son certificados.

No obstante, el pasado viernes la NASA lanzó su propia tanda de videos desclasificados, en los que confirma la presencia de OVNIs en la tierra en varios momentos de la historia.

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Estas revelaciones generaron gran emoción e incertidumbre para los seres humanos. De hecho, entre las revelaciones más sorprendentes destacó una supuesta evidencia con la tripulación que viajó a la luna en 1969.

En ese viaje se habría presentado una conversación, donde los astronautas aseguraron ver particulas extrañas y objetos no identificados en el espacio.

The NASA tether footage from 1996 hits a little different after today’s UFO files release showing astronauts reporting strange objects in space. pic.twitter.com/etrv1ZI3cz — Astral🛸 (@The_Astral_) May 9, 2026

THE US GOVERNMENT JUST ADMITTED THEY DON'T KNOW WHAT'S IN THE SKY



The US released 162 classified documents today. Military. FBI. NASA. Apollo missions.



The wildest part? The government isn't claiming aliens.

They're saying something scarier:



"We have no explanation."



-… https://t.co/V51HfBt4gZ pic.twitter.com/YREFhIWsuk — BuBBliK (@k1rallik) May 8, 2026

‼️ 🇺🇸 The U.S. government has released the first batch of declassified UFO/UAP files, including videos, images, reports, and witness accounts linked to unidentified aerial phenomena.



The material includes footage from military cameras, archived NASA-related records, and… pic.twitter.com/FRnFL2cdiK — Defense Intelligence (@DI313_) May 9, 2026

All 28 UFO videos declassified by the Pentagon yesterday. pic.twitter.com/l50gtevU1S — Anonymous (@YourAnonOne) May 9, 2026

Photos of UFOs observed on the Moon during the Apollo 12 mission in 1969 have just been published. pic.twitter.com/Oqhx6EkGhs — Anonymous (@YourAnonOne) May 8, 2026

Sin lugar a dudas, luego de estas revelaciones la expectativa es total, y miles de humanos en el mundo esperan conocer más detalles próximamente por parte de la NASA.