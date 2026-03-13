¿Qué más se ha descubierto del cometa 3I/ATLAS? Análisis y lo nuevo que ha dicho la NASA

El cometa 3I/ATLAS ha sido uno de los temas más curiosos de los últimos meses. Este descubrimiento ha generado gran curiosidad, tanto en la población, como en el mundo científico, frente a tal fenómeno ocurriendo en el sistema solar.

Este elemento generó gran expectativa en un principio sobre todo por la cercanía que tenía a la tierra. Sin embargo, ya se ha alejado de la misma, luego de alcanzar su menor punto de distancia en octubre del año pasado.

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Sin embargo, este cometa sigue dando de qué hablar, y de hecho, recientemente la NASA reveló algunos descubrimientos sobre el 3I/ATLAS.

Esto es lo nuevo que se sabe del cometa 3I/ATLAS

En los últimos años, la aparición de cometas o asteroides en la cercanía a la tierra ha sido uno de los mayores temas de interés y curiosidad.

Miles de personas han teorizado alrededor de estos fenómenos, sobre todo por parte de quienes temen el fin del planeta Tierra.

Claramente esto no ha ocurrido, y el caso del 3I/ATLAS tampoco ha estado cercano a esto. El viaje de este cometa ha llamado la atención, pero ha terminado por alejarse de la tierra.

Aunque este cometa ya se ha alejado, la misión de los científicos sería poder alcanzarlo para así estudiarlo. No obstante, por ahora esto se mantiene en planificación, sobre todo por lo lejano que está de la tierra.

Curiosamente, uno de los nuevos hallazgos de este cometa es la molécula principal que se encuentra en su composición.

Astrónomos han sido capaces de determinar que el elemento que se encuentra en mayor nivel en el cometa es el alcohol, presente en niveles superiores, sobre todo en lo que se refiere al metanol.

Aun así, los equipos de investigación desean poder conocer con mayor detalle algunos aspectos de este cometa, por lo que la idea sería interceptarlo próximamente.

No obstante, este cometa podría ser interceptado dentro de varios años, por lo que hasta entonces el 3I/ATLAS seguirá siendo noticia.

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Por ahora, la humanidad se alegra de que se mantenga lejano a la tierra. Sin embargo, la curiosidad de muchos hace que este cometa siga siendo centro de atención, e incluso, motive a que los científicos planeen una misión que permita observarlo más de cerca.