Hora y cuándo ver el primer eclipse lunar total ‘Luna de Sangre’ del 2026 desde Colombia

Ya ha pasado un mes desde que se dio inicio al nuevo año 2026 y se han empezado a presenciar algunos eventos astronómicos que buscan conquistar al mundo mostrando una imagen en los cielos que podría sorprender a todo el mundo. Según han dado a conocer los expertos, en los próximos días, desde Colombia, se podría presenciar lo que sería el primer eclipse lunar de la ‘Luna de sangre’ del 2026.

Se trata de un momento en el que se puede ver como en el espacio un satélite natural empieza a tener unos tonos rojos y naranjas que se reflejan en la luna, creando el efecto de un eclipse parcial. Según han mencionado los expertos, esto se podrá ver sin problema desde diferentes partes del mundo, sin necesidad de usar productos especiales o usar protección.

Leer más: El mundo vivirá el eclipse más largo de los último años y el día sería como la noche ¿Cuándo será?

Fecha y hora para ver el primer eclipse lunar de la ‘Luna de sangre’ en Colombia

La gran novedad en esta oportunidad es que el fenómeno se va a poder ver desde Colombia. Así que es importante tomar nota sobre la fecha y hora exacta en la que se podrá disfrutar este fenómeno natural.

La primera ‘luna de sangre’ del 2026 se podría ver en la madrugada del martes tres de marzo en Colombia. Según han mencionado algunos expertos, esto sería aproximadamente a las 3:30 a.m., cuando la luna empieza a ocultarse por la sombra de la tierra.

Seguir leyendo: Netflix transmitirá el contenido del canal de televisión de la NASA; así podrá verlo

Desde las 5:30 a.m. se va a ver como un círculo rojo y naranja rodea por completo a la luna y, finalmente, el fenómeno termina aproximadamente a las 6:10 a.m.

Tenga en cuenta que hay varios factores que pueden afectar la visibilidad de la ‘Luna de sangre’ en este 2026. Uno de ellos es el clima, teniendo en cuenta que si se presentan fuertes lluvias o está nublado, usted necesitará elementos especiales para poder ver este fenómeno.

Este solo es uno de los primeros eventos astronómicos que se van. Presentar en este año 2026, ya que se vienen nuevos espectáculos como elipses totales, eclipses lunares y otros momentos que serán todo un espectáculo.