La CIA reveló la verdad detrás de la investigación de 3I/ATLAS ¿Es una amenaza para el mundo?

Desde hace varios meses, algunos expertos científicos y, en especial, la NASA han hablado sobre todo lo relacionado con el paso del cometa 3I/ATLAS por la Tierra y cómo este afecta a todo el planeta. Aunque en varias oportunidades han dicho que es totalmente inofensivo y no sería una amenaza sobre la Tierra, en las últimas horas se conoció nueva información.

Hace unas semanas, el cometa pasó por su punto más cercano a la Tierra y el Sol, sin causar ningún daño, pero los científicos siguen persiguiendo todo el trayecto que toma este objeto. Pero, en las últimas horas, se conocieron nuevas interpretaciones sobre el paso del cometa, que preocupan a varias personas.

La CIA reveló detalles del cometa 3I/ATLAS. ¿Es una amenaza?

La Agencia Central de Inteligencia CIA dio a conocer una nueva interpretación científica sobre lo que estaría pasando con este cometa. Aunque había muchas teorías al respecto, en varias oportunidades la NASA se encargó de desmentir todo esto con el fin de dar un parte de tranquilidad.

Sin embargo, ahora la CIA tomó la decisión de no hablar sobre si tiene o no información respecto a todo lo relacionado con este objeto que está circulando por el espacio. Aunque esto lo hicieron para dar parte de tranquilidad a las personas sobre lo que está pasando con el ATLAS, muchos no lo han tomado de esta manera.

Incluso, hay quienes se preguntan sobre todo lo que podría estar investigando la NASA de la mano con la CIA en relación con este objeto volador. Además, algunos expertos han mencionado que, después de que se diera a conocer esto, se empiezan a generar dudas respecto a todo lo que se dijo del cometa.

Todo esto, teniendo en cuenta que la información dada hasta ahora había sido una parte de tranquilidad para las personas, pero con la respuesta de la NASA a la pregunta de si tenían o no más detalles del cometa, generaron incertidumbre. Incluso, en la respuesta, la CIA cita un artículo en donde se menciona que ellos no están en obligación de hablar sobre este tema.

“De acuerdo con la Sección 3.6(a) de la Orden Ejecutiva 13526, la CIA no puede confirmar ni negar la existencia o inexistencia de registros”, mencionó la entidad estadounidense en su comunicado.

Desde su paso cercano a la Tierra y el Sol, los expertos no han dado a conocer nueva información respecto al rumbo que habría tomado el cometa 3I/ATLAS, pero se espera que después de esto den a conocer nuevos detalles científicos, relacionados con este tema.