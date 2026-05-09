La mejor canción de Iron Maiden, según Bruce Dickinson: ni ‘The Trooper’, ni ‘Run To The Hills’

Iron Maiden es, indudablemente, una de las bandas más grandes en la historia del metal. Esta icónica agrupación ha sido capaz de enamorar a varias generaciones, a partir de potencia, y un estilo totalmente estremecedor.

El catálogo de éxitos de esta banda es uno de los más brillantes, sobre todo por la presencia de canciones inolvidables, y discos que se han convertido en pilares inolvidables dentro del género.

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Gracias a esto, los fanáticos tienen una amplia variedad a la hora de elegir su canción favorita de esta banda. De hecho, sus propios miembros tienen sus piezas predilectas. De hecho, en este caso les contaremos cual es la favorita de Bruce Dickinson.

La mejor canción de Iron Maiden, según Bruce Dickinson

Para nadie es un secreto que el catálogo de éxitos de Iron Maiden es sumamente profundo. Canciones como ‘The Trooper’ o ‘Run To The Hills’ han marcado época, y han sido cantadas a todo pulmón por parte de sus fans.

Muchas de ellas han recibido un cariño notable. Incluso, los propios miembros de la banda han llegado a resaltarlas como sus favoritas.

Recientemente, durante la alfombra roja de “Iron Maiden: Burning Ambition”, el nuevo documental de la banda, sus miembros aprovecharon para contestar esta pregunta frente a los micrófonos de Kerrang Magazine.

‘Dave Murray’, guitarrista de la banda fue el primero en contestar. Su elegida fue ‘Rime of the Ancient Mariner’. Este músico resaltó esta pieza, pero, sus compañeros no estuvieron de acuerdo.

Aunque en un principio Bruce Dickinson se negó a contestar, poco después contradijo a su compañero, y explicó que la mejor canción de Iron Maiden es ‘Infinite Dreams’.

Este éxito fue lanzado en 1988, como parte del álbum ‘Maiden England’. Este fue un ‘live video’ de la banda donde se demostró toda su potencia de forma inigualable, tanto a nivel instrumental, como en el apartado vocal.

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En los comentarios sus fanáticos estuvieron de acuerdo, y aseguran que ‘Infinite Dreams’ es, indudablemente, una de las canciones más brillantes en la historia de la música.

Sin dudas, este éxito es uno de los más icónicos de esta banda, y demuestra el peso de su legado en la industria musical a nivel internacional.