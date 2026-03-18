Hay cambios en la rotación de la Tierra, ¿Qué pasaría si se detiene? National Geographic lo explica

La Tierra ha vivido una cantidad importante de cambios en el último tiempo. Debido a la contaminación y otros elementos presentes en el día a día, el curso de este planeta se ha visto notablemente afectado y modificado.

Elementos como el calentamiento global o cambios geofísicos han hecho que la vida de los seres humanos, y también el curso natural de los ecosistemas se vea gravemente modificado.

De hecho, recientemente se descubrió un nuevo cambio en la tierra, este relacionado a su rotación, y a la manera en que los días transcurren en el planeta. Aquí les contamos los detalles.

El planeta Tierra gira cada vez más lento

El transcurso de la vida y del tiempo es uno de los elementos más fascinantes de la Tierra. Este planeta gira sobre su propio eje, lo que permite el funcionamiento adecuado de la vida.

Varios elementos fundamentales para el ser humano depende del movimiento adecuado de la Tierra en su rotación. El paso de la vida cotidiana depende de estas vueltas dadas por el planeta, aunque, incluso esto ha tenido pequeños cambios.

Según el estudio ‘Journal of Geophysical Research: Solid Earth’, en las últimas décadas el movimiento de la Tierra se ha ido frenando de manera notable.

Esto se debería a varios aspectos de gran relevancia, como lo es, por ejemplo, el cambio climático que se ha presentado en el planeta Tierra.

Claramente este pequeño freno no es perceptible aunque si preocupa a muchos. De hecho, esto implicaría que la duración de los días en el planeta Tierra llegue a ser un poco más extensa.

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Dicho descubrimiento se suma a otros aspectos que también han cambiado en el planeta en el último tiempo, como lo es el deshielo, o el aumento del nivel del mar.

Aun así, cabe aclarar que este cambio en la rotación de la Tierra se ha dado por millones de años, aunque nunca habría sido tan asentuado como lo es desde el inicio de este siglo, durante el cual incluso se produciría un freno mayor en este movimiento.

¿Qué sucede si se detiene?

Frente a estos descubrimiento, muchos han imaginado la posibilidad de que la Tierra se detenga por completo. Esto, por supuesto, es bastante remoto, al menos en la actualidad.

Sin embargo, hace algunos años, National Geographic reveló lo que sucedería si esto pasa. Si este movimiento de rotación se detuviera por completo, el mundo cambiaría por completo.

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Lo principal sería que, aunque el movimiento es imperceptible, este sucede a gran velocidad, por lo que un freno en seco haría que todos los objetos de la tierra salieran disparados.

Del mismo modo, esto produciría cambios drásticos en el viento, lo que podría producir huracanes, maremotos, u otros fenómenos naturales.

Por otro lado, la gravedad también se modificaría por completo, y el no poder cambiar su posición respecto al sol haría que varias partes del planeta tuviera noches excesivamente frías, o días demasiado calientes.

Claramente estos son escenarios apocalípticos, y aunque la tierra efectivamente se está deteniendo, esta posibilidad aun parece bastante remota.