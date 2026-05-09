Confirman documental que contará todos los detalles de la reunión de Oasis: ¿Cuándo sale y dónde verlo?

Oasis fue, sin lugar a dudas, una de las bandas más importantes del 2025. La icónica agrupación de los hermanos Gallagher sorprendió a cada uno de sus fanáticos a nivel mundial, luego de cumplir lo impensado.

A pesar de todas las tensiones, y a la gran cantidad de tiempo que estuvieron separados, Liam y Noel resolvieron sus diferencias y se reunieron en los escenarios para una gira absolutamente brillante.

Oasis volvió a los escenarios, y llevó un show imperdible por varios países de Sudamérica y Europa, donde brillaron con todos sus éxitos legendarios.

Aunque ya pasaron algunos meses de esta gira, los fanáticos aun se sienten sorprendidos por esta unión, y muchos están curiosos por conocer como se dio este regreso de principio a fin.

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Para el deleite de estos fanáticos, se confirmó un legendario documental que contará cada uno de los detalles, y aquí les contaremos cuando saldrá y donde verlo.

Confirman documental de la reunión de Oasis

Para nadie es un secreto que, el rock ha contado con varias reuniones totalmente sorprendentes. Bandas como Guns N’ Roses o Linkin Park han vuelto a los escenarios de manera inesperada durante esta época moderna.

Sin embargo, ninguna tan impredecible como la de Oasis. Cuando muchos de sus fanáticos se habían resignado a nunca volver a verlos en vivo, la banda británica regresó a los escenarios.

Liam y Noel Gallagher protagonizaron una cantidad enorme de polémicas en la década del 2010, no obstante, todo eso quedó a un lado para volver a presentarse en una gira que, por supuesto, fue un éxito económico y musical.

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Luego del gran anuncio en 2024, los fanáticos de esta banda han estado ansiosos por conocer todos los detalles de este regreso, y finalmente podrán hacerlo.

Este 9 de mayo, Disney+ confirmó a través de sus redes sociales el lanzamiento de un documental dirigido por Steven Knight, donde se contará la historia de este legendario regreso.

The great wait is over.



An epic new documentary film from BAFTA and Oscar-nominated writer, producer and director Steven Knight, directed by Dylan Southern and Will Lovelace, will tell the story of the Oasis reunion the world was waiting for. Featuring unprecedented on stage and… pic.twitter.com/hgR2ERlz0n — Disney (@Disney) May 8, 2026

Esta producción promete videos desde los escenarios y en ‘backstage’, en lo que será un material cinematográfico totalmente imperdible.

Si desea verlo, les contamos que inicialmente será lanzado en cines, a partir del 11 de septiembre. Mientras que en plataformas de ‘streaming’, llegará poco tiempo después en Disney+ y Hulu.