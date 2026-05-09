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Confirman documental que contará todos los detalles de la reunión de Oasis: ¿Cuándo sale y dónde verlo?

Oasis // Crédito: Getty Images.

Confirman documental que contará todos los detalles de la reunión de Oasis: ¿Cuándo sale y dónde verlo?

La reunión de Oasis sorprendió a todos sus fanáticos y muy pronto podrán verlo desde los cines y las plataformas de ‘streaming’.

Andrés Contreras

Oasis fue, sin lugar a dudas, una de las bandas más importantes del 2025. La icónica agrupación de los hermanos Gallagher sorprendió a cada uno de sus fanáticos a nivel mundial, luego de cumplir lo impensado.

A pesar de todas las tensiones, y a la gran cantidad de tiempo que estuvieron separados, Liam y Noel resolvieron sus diferencias y se reunieron en los escenarios para una gira absolutamente brillante.

Oasis volvió a los escenarios, y llevó un show imperdible por varios países de Sudamérica y Europa, donde brillaron con todos sus éxitos legendarios.

Aunque ya pasaron algunos meses de esta gira, los fanáticos aun se sienten sorprendidos por esta unión, y muchos están curiosos por conocer como se dio este regreso de principio a fin.

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Para el deleite de estos fanáticos, se confirmó un legendario documental que contará cada uno de los detalles, y aquí les contaremos cuando saldrá y donde verlo.

Confirman documental de la reunión de Oasis

Para nadie es un secreto que, el rock ha contado con varias reuniones totalmente sorprendentes. Bandas como Guns N’ Roses o Linkin Park han vuelto a los escenarios de manera inesperada durante esta época moderna.

Sin embargo, ninguna tan impredecible como la de Oasis. Cuando muchos de sus fanáticos se habían resignado a nunca volver a verlos en vivo, la banda británica regresó a los escenarios.

Liam y Noel Gallagher protagonizaron una cantidad enorme de polémicas en la década del 2010, no obstante, todo eso quedó a un lado para volver a presentarse en una gira que, por supuesto, fue un éxito económico y musical.

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Luego del gran anuncio en 2024, los fanáticos de esta banda han estado ansiosos por conocer todos los detalles de este regreso, y finalmente podrán hacerlo.

Este 9 de mayo, Disney+ confirmó a través de sus redes sociales el lanzamiento de un documental dirigido por Steven Knight, donde se contará la historia de este legendario regreso.

Esta producción promete videos desde los escenarios y en ‘backstage’, en lo que será un material cinematográfico totalmente imperdible.

Si desea verlo, les contamos que inicialmente será lanzado en cines, a partir del 11 de septiembre. Mientras que en plataformas de ‘streaming’, llegará poco tiempo después en Disney+ y Hulu.

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