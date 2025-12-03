Cientificos revelaron que cometa 3I/ATLAS estaría muy cerca de chocar contra importante planeta del sisitema solar.

El cometa 3I/ATLAS se convirtió en el centro de investigación de varios científicos que están a la expectativa de todo lo que puede pasar en el sistema solar y en la Tierra tras la aparición de ese objeto en el espacio.

En los últimos días, se dio a conocer que podría venir un importante momento para la humanidad, tras un posible choque entre el cometa 3I/ATLAS y un planeta del sistema solar. Todo esto podría traer graves problemas, teniendo en cuenta que no se conocen muchos detalles sobre el origen de este objeto, ni mucho menos cómo está compuesto.

Leer más: Esta sería la fecha exacta en la que el cometa 3I/ATLAS estaría cerca de la tierra ¿Qué significa esto?

¿El cometa 3I/ATLAS se va a estrellar contra la tierra?

Heraldo Binario, un reconocido científico hizo una investigación que fue publicada en un reconocido sitio web que habla sobre todos los fenómenos del espacio. Allí se dio a conocer cuál sería la ruta que tendría el cometa en los próximos días, por lo que esta investigación prendió las alarmas de todos en el lugar.

Según mencionaron los expertos, presuntamente, el 3I/ATLAS podría chocar contra Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, por lo que así entraría en la constelación Géminis. Aunque no se sabe cuándo será exactamente, ya hay varios científicos al tanto de esto, siguiendo de cerca su velocidad y la dirección que va tomando con el paso de los días.

Seguir leyendo: ¿Cuánto durará el vuelo más largo del mundo? Esta es la ruta próxima a inaugurarse

Nada de esto es confirmado, teniendo en cuenta que desde que se evidenció la presencia de este cometa, muchas cosas han cambiado, entre ellas su dirección y la trayectoria que sigue. Por lo que todos estos datos son aproximaciones que tienen un margen de error.

De hecho, el choque entre el planeta y este cometa se daría hasta después del 16 de marzo del 2026, por lo que hay gran incertidumbre sobre si esto sí puede pasar o si en realidad, con el paso de los días, nuevamente cambiaría su ruta. Por eso, hay varias personas al tanto de todo el paso del cometa, con el fin de conocer nueva información sobre el objeto no identificado, que desde hace meses es tema de estudio.

Hasta ahora, no se sabe si esto podría afectar en la Tierra, pero sí revelaron que el próximo 19 de diciembre sería el día en el que el cometa 3I/ATLAS va a estar más cerca de la Tierra, pero esto no tendría consecuencias para la humanidad.