Hora y dónde ver HOY miércoles a Millonarios vs. Águilas Doradas por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026

Ya todo está listo para la fecha seis de la Liga BetPlay 2026-1; en esta oportunidad, Millonarios recibe a Águilas Doradas con el fin de poder sumar y así subir algunas posiciones en la lista de clasificación. Pero esto no sería nada fácil, teniendo en cuenta que el club de Itagüí también necesita sumar para seguir avanzando y mantenerse en los ocho.

Por eso, este miércoles 11 de febrero del 2026 se va a desarrollar el partido del equipo embajador contra Águilas Doradas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. Todo esto, después de que las autoridades distritales dieran luz verde, mencionando que el campo de juego ya estaba listo para ser usado en eventos deportivos.

Así que después de que se aplazaran los últimos tres encuentros que se iban a realizar en este estadio, Millonarios será el equipo encargado de nuevamente abrir las puertas para un partido. Además, esta oportunidad es especial, teniendo en cuenta que los albiazules le dan la bienvenida a su técnico en casa.

Hora y dónde ver HOY en VIVO Millonarios vs. Águilas Doradas

El partido del equipo de la capital y el de Itagüí, Millonarios vs. Águilas Doradas, se va a realizar HOY desde las 6:30 p.m. en el Estadio El Campín y va a tener transmisión en VIVO por el canal Win Sports+ por medio del plan de suscripción.

Sin embargo, también podrá disfrutar de todos los detalles del encuentro y la mejor narración de este encuentro deportivo en el Rock N’ Gol de Radioacktiva, que va a tener transmisión desde las 6:00 p.m. por medio de TikTok y YouTube. Así, podrá seguir el juego en VIVO con todos los detalles de lo que va pasando con el equipo de la capital.

En esta oportunidad, Millonarios está en el puesto 16, pero no ha logrado ganar en casa, ni anotar los goles suficientes para subir en la tabla. Así que por ahora, tiene solo dos puntos, con cinco partidos, tres perdidos y dos empates.

Por otro lado, Águilas Doradas está en la séptima posición con ocho puntos y quiere seguir sumando. Tiene en total cinco juegos, dos empates, dos victorias y un partido empatado.