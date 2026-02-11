Muere James Van Der Beek a sus 48 años de edad, estrella de ‘Dawson’s Creek’: esto se sabe

James Van Der Beek, el carismático actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en ‘Dawson’s Creek’, murió este miércoles a los 48 años.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, informó la esposa del actor estadounidense, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de Instagram.

Este hecho ha llenado de luto a toda la industria del cine y la televisión, y por ello aquí les contamos lo que se sabe hasta el momento de este deceso.

Muere James Van Der Beek a sus 48 años de edad

Para nadie es un secreto que James Van Der Beek es una de las estrellas más reconocidas del mundo del cine. Este actor logró acumular una notable trayectoria, sobre todo por su éxito durante la década de los ’90’s.

Muchas de las producciones de las que formó parte fueron recordadas este 11 de febrero, luego de que se diera a conocer su triste fallecimiento.

Sus fanáticos se han llenado de tristeza tras esta noticia, e incluso han aprovechado para destacar el talento de Van Der Beek como uno de los artistas más grandes del cine en los últimos años.

La causa de este lamentable fallecimiento a tan corta edad fue una lucha que sostuvo James con un cáncer colorrectal, el cual deterioró su salud, hasta su lamentable deceso este miércoles.

James Van Der Beek, the actor who starred in the teen drama series “Dawson’s Creek” and the sports drama “Varsity Blues,” has died. He was 48. https://t.co/WyzdfIxwGZ pic.twitter.com/8SxEhKi7oy — Los Angeles Times (@latimes) February 11, 2026

El legado de este actor quedará de manera imborrable en la industria, gracias a producciones brillantes para la televisión.

Algunas de ellas fueron ‘Dawson’s Creek’, ‘Modern Family’, ‘Scary Movie’ o ‘La Ley y el Orden’. Cada una de sus interpretaciones en estos shows servirán para recordar el legado de uno de los actores más brillantes de los últimas décadas.

