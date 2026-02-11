Tres canciones de rock para dedicar en el Día de San Valentín; ‘Nothing Else Matters’ de Metallica en lista

Todos los años en varios países del mundo se celebra el Día de San Valentín, una fecha para celebrar el amor, la amistad y el tiempo en pareja, entre otros. Por eso, si quiere darle importancia a este día pero al mejor estilo del rock, le presentamos cuáles son esas canciones perfectas que podría dedicar en esta oportunidad, para demostrar lo que siente.

Se trata de clásicos del rock que, si bien no hablan del amor de forma directa, sí le dan mayor protagonismo a todo lo relacionado con la unión, la comprensión, la amistad, el cariño, entre otros factores. Por eso, para muchos esta es una forma mediante la cual podría expresar un poco todo lo especial que siente en esta fecha.

Tres canciones de rock para dedicar en San Valentín

I Don’t Want to Miss a Thing – Aerosmith: Es una de las canciones más populares de la banda; habla sobre el deseo que tiene cada uno de estar con esa persona especial que le hace sentir cosas diferentes y que no quiere abandonar bajo ninguna circunstancia. Para muchos, es una verdadera definición de amor, en donde no solo queda en evidencia el amor, sino también la admiración y la conexión que hay entre dos seres que se aman y saben que su felicidad es estar juntos.

Always – Bon Jovi: Sin duda, esta canción es una promesa de amor en cada frase; pese a que también habla de las dificultades que puede vivir un romance, hace mucho énfasis en cómo se puede recuperar a esa persona que tanto quiere, dejando en primer lugar los sentimientos por el otro. Los fans dicen que esta canción es un mensaje claro sobre la importancia del compromiso, entrega, lealtad y amor verdadero.

Nothing Else Matters – Metallica: Es una canción que para muchos habla de esa confianza en el otro al momento de empezar una relación, en donde el amor debe ser lo más importante, y declaran que es fundamental creer en el otro. Se trataría de una canción llena de conexión, en donde se habla sobre todo lo que puede pasar en una relación, que no sería un impedimento para seguir en una relación estable.

Estas serían las mejores canciones de rock para dedicar en este día según la inteligencia artificial, pero sin duda, hay muchas más que podrían funcionar perfectamente en esta fecha, para disfrutar junto a su pareja sentimental.