Mujer le vendió un helado a Axl Rose de Guns N’ Roses y no lo reconoció; su reacción se hizo viral

Guns N’ Roses son una de las bandas de rock que durante años han logrado posicionarse como una de las más importantes. Uno de los líderes de la agrupación es Axl Rose, quien no solo es el encargado de cantar todos los éxitos de la banda, sino que también quien con su voz y puestas en escena logró convertirse en uno de los grandes ídolos de cientos de personas en el mundo.

El cantante se encuentra en Nueva York, así que el día pasado decidió visitar la heladería ‘Saratoga Gelato’, antes de dar un show por todo lo alto en el Saratoga Performing Arts Center en Saratoga. Al entrar al lugar, se sorprendió con la forma como lo atendieron; la mujer en todo momento fue muy amable, pero nunca le dijo nada sobre su trabajo o música.

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Horas después, Jessica Hauprich, madre de la joven que atendió al cantante, publicó un video en donde habla sobre este increíble momento que logró vivir en su heladería. Además, afirmó que, aunque su hija sí sabía que se trataba de alguien famoso, por la expresión de las personas que estaban allí, nunca se llegó a imaginar que sería el gran líder de la banda Guns N’ Roses de la que sus padres eran fans.

Joven atendió a Axl Rose de Guns N’ Roses y no lo reconoció

Jessica Hauprich, madre de la joven, publicó el video en sus redes sociales, en donde mostró cómo su hija le daba a probar los sabores al cantante antes de servirle su pedido, pero sin saber quién era la estrella que estaba atendiendo. Por eso, decidieron revisar las cámaras de seguridad para poder entender mejor la historia de la joven y allí se dieron cuenta de que se trataba de Axl Rose.

“Mi dulce hija sirviéndole un helado a Axl Rose, ayer me dijo: “Estoy segura de que el tipo amable al que atendí es realmente famoso”, entonces revisamos las cámaras y lo confirmamos”, menciona la mujer en sus redes sociales, donde cientos de personas reaccionaron.

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Aunque algunos critican a la joven por no reconocer a la estrella de rock, otros hablan sobre la forma amable y tranquila en la que lo atendió, sabiendo que era alguien famoso, pero sin tener claridad sobre si se trataba de Axl Rose. Sin duda, la anécdota quedará para la historia de esta heladería, en donde los dueños afirmaron que son unos verdaderos fans de Guns N’ Roses y hasta invitaron a las personas a asistir al concierto de la banda.