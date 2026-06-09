Guns N’ Roses sorprendió a sus fans al cantar éxito por primera vez en 20 años: es del ‘Appetite for Destruction’

Guns N’ Roses es una de las bandas más grandes de la historia. Esta banda se ha presentado durante todo este 2026, al brillar en varios ‘venues’ alrededor de todo el mundo, en los que ha pasado con su última gira.

Este grupo ha destacado de forma notable, y ha protagonizado momentos virales e inolvidables en todo el mundo. De hecho, hace pocos días sorprendió a sus fanáticos, en medio de pleno show.

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La banda de los revólver y las rosas destacó gracias a una nueva canción que cantó por primera vez en 20 años, y aquí les contamos de cual se trata.

Guns N’ Roses sorprendió a sus fans al cantar éxito por primera vez en 20 años

Indudablemente, Guns N’ Roses tiene varios éxitos dentro de su catálogo. Gracias a discos brillantes como el ‘Appetite for Destruction’ o el doble ‘Use Your Illusion’, la banda acumula canciones inolvidables.

Aun así, dentro de estas producciones hay algunos éxitos que han quedado en el olvido y que no han sido interpretadas por la banda en mucho tiempo.

De hecho, hay un éxito que la agrupación no tocó por 20 años, y que de hecho, la banda volvió a incluir en su ‘setlist’ hace pocos días.

Esta banda se presentó el pasado 4 y 6 de junio desde Gliwice, Polonia. Este grupo presentó un gran show, con cada uno de los éxitos icónicos que encantaron al mundo del rock.

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Sin embargo, en medio de esta lista se encontró ‘Think About You’, un éxito perteneciente al ‘Appetite for Destruction’, álbum debut de este grupo lanzado en 1987.

Claramente la emoción del público fue total, sobre todo por poder escuchar a este grupo por primera vez desde 2006. De hecho, esta fue la primera vez que se disfrutó de esta canción en vivo tocadas por Slash y Duff McKagan.

Guns N' Roses tocou mais uma vez a pedrada Think About You em Gliwice! 🔥🔥🔥

Sempre curti demais esse som!

🎥| @rxannerose pic.twitter.com/UmwFzfnFbO — Central de Fãs Axl Rose (@axlrosefanpage_) June 6, 2026

Guns N’ Roses continuará su gira por países como Irlanda, Inglaterra o Países Bajos, donde sus fanáticos esperan revivir nuevos clásicos de la agrupación que fue icónica para el género del rock.