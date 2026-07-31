Los tres mejores discos de punk según expertos; fueron unos clásicos de los años 80

Los años 80 y los 90 sin duda fueron de esos que lograron marcar la historia, en especial cuando se habla de música. En esta oportunidad, los expertos dieron a conocer detalles relacionados con todo lo que fueron esos éxitos del punk en 1980 que pasaron a la historia como los más diversos y conocidos por cientos de personas en el mundo.

Los expertos han mencionado que estos fueron los años en los que se puso fin a todo lo relacionado con el punk clásico, en donde se empezaron a ver nuevas propuestas y sonidos que sin duda cambiaron por completo el género. Por eso, te presentamos cuáles son los mejores discos que sin duda lograron pasar a la historia como los mejores y no solo eso, sino que aún siguen teniendo millones de vistas.

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Los mejores discos de punk de los años 80

El medio de comunicación IndieHoy habló con diferentes expertos y dio a conocer todos los detalles de esos discos de punk que marcaron la historia de la música.

Si usted es un amante del punk clásico, sin duda ya escuchó todo el disco X – Los Ángeles, en donde el sonido es sin duda toda una obra de arte. Hay quienes dicen que estos sencillos lograron marcar al género y consideran que es uno de los mejores que se lanzó en esos años, mostrando algunos sonidos fuertes, pero otros que conservaban lo mejor de cada canción.

El segundo puesto es para Joy Division con Closer; era el segundo disco de la banda, así que había gran expectativa sobre todo lo que podría tener, pero lo que pocos sabían es que también era el último. Se lanzó después de que se suicidara Ian Curtis y hay quienes dicen que le abrió la puerta a todo lo que fue el postpunk, un sonido que nadie esperaba, influenciando a diferentes bandas que después se animaron a hacer este tipo de sonidos.

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Por último, uno de los que más se destaca es Talking Heads – Remain in Light, un disco que fue producido por Brian Eno y que logró ser uno de los más exitosos de todos los tiempos. No solo tiene sonidos fuertes, sino que a lo largo de las canciones hay una mezcla de géneros musicales que mostraron lo nuevo que podría traer todo esto. Los expertos aseguran que es uno de los mejores, en donde se puede ver una estructura distinta en cada canción.