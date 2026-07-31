La canción perfecta de rock para escuchar en un viaje en avión y perder el miedo a volar; dura 4 minutos

Todos los días, cientos de personas en todo el mundo viajan a diferentes países y ciudades usando el avión como su medio de transporte. Sin embargo, también hay quienes le tienen miedo a viajar en avión, así que prefieren tomar algo para los nervios, escuchar música o simplemente no viajar de esta manera para evitar sentirse un poco ansiosos.

En esta oportunidad le presentamos cuál es esa canción perfecta que usted podría escuchar con el fin de bajar un poco los nervios y conectar directamente con la música en medio de este momento de susto. Además, le damos diferentes opciones, usando otros sencillos que, sin duda, podrían ayudarlo a sentirse mejor en poco tiempo, con solo escuchar sus sonidos suaves y tranquilos.

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¿Cuál es la canción perfecta de rock para viajar en avión?

Una de las canciones que lo podría ayudar a sentirse un poco más tranquilo en medio de su viaje en avión es “Learn to Fly”, la canción de Foo Fighters que lo ayudará no solo a relajarse un poco, sino que le da un toque diferente que lo va a animar. Hay quienes mencionan que su todo en esta canción los ayuda a sentirse un poco más optimistas sobre lo que van a vivir en su viaje.

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El coro es uno de los más animados en las canciones de rock que tiene la banda, así que lo podría ayudar fácilmente a perder por completo el miedo de tener que viajar en avión. Para muchos, la mezcla entre la melodía, la letra y el sonido animado es la combinación perfecta que hace de esta canción una de las elegidas para poder tener un trayecto tranquilo.

Otra de las opciones es “Learning to Fly”, una canción de Pink Floyd; tiene un sonido que muchos afirman los ayuda a sentir tranquilidad, respirar despacio y sentir algo de paz. La letra habla sobre todo lo que hará para empezar a tener paz en su vida, dando inicio a una vida nueva llena de paz.