En la noche del pasado jueves 30 de julio se jugó uno de los partidos más importantes entre el Boca Juniors de Argentina y O’Higgins, en donde el ganador pasaría a la siguiente fase de la Copa Conmebol Sudamericana. Los equipos se destacaron durante todo el encuentro deportivo, así que finalmente todo se definió desde el punto penal, donde el club argentino logró quedarse con el triunfo con un marcado 4-3.

Sin embargo, a lo largo del encuentro se presentaron varios momentos que llamaron mucho la atención de los hinchas, en especial por los enfrentamientos. Uno de ellos fue entre Leandro Paredes y Wilmar Rondan, quien fue el árbitro central de este encuentro deportivo.

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VIDEO: Así fue el duro enfrentamiento entre Leandro Paredes y Wilmar Roldán

Este fue uno de los partidos más picantes de todo el torneo, teniendo en cuenta que había mucho en juego y los dos tenían muchas ganas de poder avanzar a la siguiente ronda, para así estar cada vez más cerca de la gran final. Por eso cada jugada era polémica, las decisiones del árbitro eran muy importantes y ninguno de los equipos quería ceder.

En el minuto 68, el partido todavía estaba con un resultado 0-0 y el árbitro colombiano, Wilmar Roldán, pitó un tiro libre a favor de O’Higgins por una falta que cometió Nicolás Figal. Esto no puso muy felices a los argentinos, en especial a Leandro Paredes, quien de inmediato se fue contra él para pelear esta decisión.

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INCREÍBLE PERO REAL: Leandro Paredes y Wilmar Roldán, a pura discusión en O’Higgins-Boca por la vuelta de los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2XG1BTRw8p — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026

Pero el enfrentamiento se salió de control, pues entre el árbitro y el jugador no solo hubo algunos empujones y manoteos, sino que se hablaron algo fuerte. En medio de todo, Roldan le dijo a Paredes “conmigo no” y entra el capitán de Boca con el fin de separarlo para que las cosas no pasen a mayores.

Sin embargo, el árbitro colombiano le puso tarjeta amarilla a Paredes y todo el equipo le pidió calmarse para evitar que lo fueran a expulsar del partido. Nada pasó a mayores y, aunque el ambiente estuvo tenso el resto del partido, no se vieron más encontrones entre ellos.