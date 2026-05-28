El rock cuenta con una cantidad importante de solos que han sido totalmente históricos para la música. Este es uno de los elementos más adorados por parte de los fanáticos, sobre todo por la forma en que brindan energía a grandes composiciones.

Estrellas de la guitarra para este género han resaltado de manera inigualable, a partir de interpretaciones totalmente históricas.

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Sin lugar a dudas, cada fanático tiene su solo favorito dentro de este género. No obstante, recientemente expertos de Rolling Stone fueron más allá y eligieron los 10 mejores solos de toda la historia.

Los 10 mejores solos de guitarra del rock

El rock es, claramente, uno de los géneros más profundos y destacados de toda la historia de la música. Este estilo musical ha brillado de manera notable, sobre todo por la gran cantidad de éxitos que están en este apartado.

Gracias a esto, la cantidad de ‘riffs’ que han destacado dentro de este género llegan a ser incluso innumerables, por lo que hacer una lista de los mejores es sumamente complejo.

A pesar de esto, recientemente Rolling Stone reveló una lista de los mejores solos del rock. En dicha lista resaltaron varios éxitos destacables, aunque, para muchos sorprendió la ausencia de bandas destacadas como Guns N’ Roses o Queen.

La lista presentada por dicha revista fue la siguiente:

1- ‘Purple Rain’ – Prince

2- ‘Machine Gun’ – Jimi Hendrix

3- ‘Hotel California’ – The Eagles

4- ‘Comfortably Numb’ – Pink Floyd

5- ‘Eruption’ – Van Halen

6- ‘Johnny B. Goode’ – Chuck Berry

7- ‘Stairway to Heaven’ – Led Zeppelin

8- ‘Kid Charlemagne’ – Steely Dan

9- ‘Maggot Brain’ – Funkadelic

10- ‘While My Guitar Gently Weeps’ – The Beatles

Sin lugar a dudas, estos 10 solos son históricos, y aunque guitarristas como Slash o Brian May están ausentes, el peso de Prince resalta en la cima de este ranking.

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‘Purple Rain’ es uno de los éxitos más grandes del rock, sobre todo por un solo icónico que ha marcado época. Prince convirtió este éxito en uno de los más brillantes de la industria, sobre todo por un legado indudable.

Claramente el rock no sería lo mismo sin los solos, y estas canciones son una clara muestra de ello, gracias al talento de cada uno de sus intérpretes.