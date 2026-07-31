Uli Hoeneß reveló si Luis Díaz va a salir del Bayern Múnich y causó polémica ¿Qué dijo?

Hace unos días se empezó a hablar de todo lo que sería el futuro de Luis Díaz con el Bayern Múnich, esto después de ver todo lo que fue su actuación a lo largo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde no logró destacar como muchos lo esperaban. De hecho, el colombiano no hace parte del listado de los mejores jugadores del torneo, algo que sorprendió a más de uno, teniendo en cuenta su historial con su club actual.

Hace unos días, algunos medios de comunicación internacionales empezaron a hablar sobre todo lo que sería la supuesta salida de Luis Díaz del Bayern. Esto no solo encendió todas las alarmas en el mercado de fichajes, sino que generó múltiples reacciones entre varios de los seguidores oficiales del club.

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¿En qué equipo va a jugar Luis Díaz esta temporada? Esto se sabe

Por medio de redes sociales, se dieron a conocer algunos detalles de lo que será el futuro del guajiro; incluso, Uli Hoeneß, un miembro de la junta directiva del Bayern Múnich, dio sus declaraciones al respecto. Según han mencionado, el panorama del colombiano parece estar más claro que nunca y su carrera ya está totalmente definida, al menos por esta temporada.

Luis Díaz se queda en el Bayern Múnich y para la junta directiva es casi “imposible” que él vaya a salir del equipo para esta temporada. Aunque el equipo Al Hilal, un equipo árabe, habría mostrado su interés en el jugador colombiano, por ahora no se encuentra en venta, así que su presente por ahora es claro en el equipo de Alemania.

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Uli Hoeneß aseguró que ‘Lucho’ es uno de los jugadores más queridos del plantel en este momento, así que la idea de venderlo no está sobre la mesa en este momento. “Yo me reí a carcajada cuando escuché los rumores. Olise tiene tres años más de contrato. El emperador de China podría venir por él y aun así no hablaría con él. Lo mismo pasa con Luis Díaz; tenemos al mejor tridente de ataque en el mundo, no pensaríamos en vender a ninguno de ellos”, aseguró el alto directivo.

Así, se confirma que, por ahora, el equipo sigue más firme que nunca, por lo que los jugadores estrella que brillaron en la temporada pasada seguirían jugando vistiendo la camiseta roja del Bayern Múnich, al menos por toda esta nueva temporada.