La canción de Guns N’ Roses que es escuchada 1 millón de veces al día: cumple récords y es un clásico

Guns N’ Roses es una de las bandas más grandes de la historia. Esta agrupación posee un legado brillante e indudable en la industria, gracias a canciones inolvidables grabadas y lanzadas con un estilo inconfundible e innegociable.

Varias de las composiciones de esta banda resaltan su catálogo, pero también ensanchan la historia del rock, gracias a letras y ritmos absolutamente legendarios.

A pesar del paso de los años, este grupo se mantiene en vigencia, tanto en la actualidad como con sus clásicos. De hecho, algunas de sus canciones son escuchadas repetidas veces al día.

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Por ello, en este caso les contaremos cual es la canción más escuchada de Guns N’ Roses, al punto de ser disfrutada más de 1 millón de veces al día.

La canción de Guns N’ Roses escuchada más de 1 millón de veces al día

El catálogo de éxitos de Guns N’ Roses presenta varios himnos absolutamente históricos. Gracias a discos como el ‘Appetite for Destruction’ o los ‘Use Your Illusion’, la banda llegó a cosechar canciones brillantes.

Muchas de ellas se han quedado en el recuerdo de sus fanáticos, y también de una industria que los sostiene como una de las bandas más grandes de la historia del rock.

De hecho, los fanáticos de Guns N’ Roses recuerdan estos lanzamientos día tras día. Justo así las disfrutan repetidamente, lo que ensancha el legado de la banda en las plataformas de ‘streaming’.

Sin embargo, hay una canción que resalta como la favorita de estos fanáticos. Así lo demuestra en rankings históricos, pero también en cantidad de reproducciones en general.

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Según Kworb, sitio web especializado en la recolección de datos de plataformas digitales, la canción más escuchada de este grupo es ‘Sweet Child O’ Mine’.

Esta balada rockera icónica de finales de los ’80’s acumula un total de 2.701.100.276 reproducciones al día. Dicha misma plataforma resalta que este éxito es escuchado aproximadamente 1.481.499 desde Spotify.

De forma notable, esta canción es una de las más icónicas del rock. Esta marca un legado notable tanto para sus fanáticos como para la industria.

Indudablemente, Axl, Duff McKagan, Slash, Steven Adler e Izzy Stradlin escribieron esta canción de manera inigualable, y hoy ocupa una página clave en la historia del rock.