Millonarios vs Independiente Medellín fue pospuesto: esta es la nueva fecha del partido

Millonarios continúa su camino en la Liga BetPlay 2026-I. Luego de un tropiezo en su inicio, el ‘embajador’ confía en poder recuperarse rápidamente y así empezar a subir puntos en la tabla de clasificación.

Para esto, la mira de los capitalinos está puesta en Junior de Barranquilla, su próximo rival. No obstante, tendrá algunos cambios en su calendario.

El partido programado entre Millonarios e Independiente Medellín fue pospuesto por parte de la Dimayor. Aquí les contamos los detalles respecto a esta reprogramación.

¿Por qué se suspende el partido entre Millonarios y el DIM?

Millonarios ha comenzado este nuevo semestre con gran entusiasmo. El equipo de la capital cayó ante Atlético Bucaramanga en su inicio, pero esto no ha desinflado las expectativas de sus hinchas.

El club capitalino buscará sumar de 3 en sus próximos partidos, aunque en uno de estos choques tendrá una pequeña reprogramación.

Inicialmente el choque ante el Independiente Medellín estaba pautado para el próximo 31 de enero, en lo que sería la fecha 3 para Millonarios.

Sin embargo, en dicha fecha se llevará a cabo el concierto en memoria a Yeison Jiménez desde el estadio El Campín, por lo que el estadio El Campín estará ocupado.

Frente a estas incidencias, la Dimayor ha optado por modificar la programación del partido y dar una nueva fecha para este encuentro.

La nueva fecha está pautada para el próximo 1 de febrero, y el horario para el choque será a las 8:30 p.m., en lo que será un choque entre dos grandes del fútbol en Colombia.

Así va la tabla de la Liga BetPlay 2026-I

Luego de la primera fecha de la Liga BetPlay en el 2026-I, varios equipos han picado adelante en la tabla. El encuentro inicial dejó este panorama: