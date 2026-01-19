¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios? Este es el rival de la fecha 2 en la Liga BetPlay 2026-I

Después de mucha espera, Millonarios y la Liga BetPlay están de regreso. El histórico torneo del fútbol en Colombia presenta un nuevo semestre donde los equipos más grandes del balompié local darán el todo por el todo para llevarse el máximo trofeo.

Durante este pasado fin de semana de enero, se dio la primera fecha del nuevo semestre, y varios equipos dieron su paso inicial con el pie derecho. Sin embargo otros tuvieron tropiezos inesperados.

Uno de ellos fue Millonarios, luego de que el ‘embajador’ callera en su partido inicial frente al Atlético Bucaramanga por marcador de 2-1.

Para que conozca la actualidad de los capitalinos, aquí les mostramos como quedó la tabla del FPC, luego de la fecha 1 del 2026-I.

El choque inicial de la Liga BetPlay 2026-I

Todos los fanáticos del fútbol en Colombia saben que este país vive por todo lo alto la emoción de su balompié local. Semestre tras semestre varios equipos de talla enorme se miden por la gran copa del FPC.

Uno de ellos es, por supuesto, Millonarios, club que retomó las canchas luego de su temprana caída en el 2025-II, y con grandes novedades.

Parte de estos cambios vinieron acompañados de alegría, como lo fue por ejemplo, el histórico regreso de Radamel Falcao al equipo azul. Esta fue una de las varias incorporaciones brillantes logradas por los capitalinos.

Frente a estas novedades el comienzo del torneo en Colombia generaba gran expectativa para los hinchas del equipo de la capital. No obstante el inicio tuvo un tropiezo.

Los dirigidos por Hernán Torres se midieron al Atlético Bucaramanga, equipo ante el cual cayeron por 2-1 en condición de visitante.

Aunque el equipo ‘embajador’ picó adelante primero con un tanto de Stiven Vega, los capitalinos sufrieron una dura remontada que los deja en la parte baja de la tabla.

Esta se presenta de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 3 puntos

2- América de Cali – 3 puntos

3- Deportes Tolima – 3 puntos

4- Llaneros – 3 puntos

5- Atlético Bucaramanga – 3 puntos

6- Deportivo Pasto – 3 puntos

7- Jaguares de Córdoba – 3 puntos

8- Fortaleza – 3 puntos

9- Águilas Doradas – 1 punto

10- Independiente Santa Fe – 1 punto

11- Deportivo Cúcuta – 0 puntos

12- Once Caldas – 0 puntos

13- Millonarios – 0 puntos

14- Alianza – 0 puntos

15- Deportivo Cali – 0 puntos

16- Independiente Medellín – 0 puntos

17- Deportivo Pereira – 0 puntos

18- Junior de Barranquilla – 0 puntos

19- Inter de Bogotá – 0 puntos

20- Boyacá Chicó – 0 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Frente a este panorama, el equipo capitalino volverá a las canchas el próximo domingo 25 de enero. En dicha fecha el equipo ‘albiazul’ se medirá al Junior de Barranquilla.

Dicho encuentro se jugará en Bogotá, y su puntapié inicial está pautado para realizarse a las 6:10 p.m.