¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios? Este es el rival de la fecha 2 en la Liga BetPlay 2026-I
Millonarios empezó con un tropiezo en el 2026-I, pero sus hinchas confían en una rápida recuperación para los capitalinos.
Millonarios empezó con un tropiezo en el 2026-I, pero sus hinchas confían en una rápida recuperación para los capitalinos.
Después de mucha espera, Millonarios y la Liga BetPlay están de regreso. El histórico torneo del fútbol en Colombia presenta un nuevo semestre donde los equipos más grandes del balompié local darán el todo por el todo para llevarse el máximo trofeo.
Durante este pasado fin de semana de enero, se dio la primera fecha del nuevo semestre, y varios equipos dieron su paso inicial con el pie derecho. Sin embargo otros tuvieron tropiezos inesperados.
Uno de ellos fue Millonarios, luego de que el ‘embajador’ callera en su partido inicial frente al Atlético Bucaramanga por marcador de 2-1.
Más noticias: Millonarios confirmó su nuevo fichaje a ÚLTIMA HORA; el nombre encantó a la hinchada
Para que conozca la actualidad de los capitalinos, aquí les mostramos como quedó la tabla del FPC, luego de la fecha 1 del 2026-I.
Todos los fanáticos del fútbol en Colombia saben que este país vive por todo lo alto la emoción de su balompié local. Semestre tras semestre varios equipos de talla enorme se miden por la gran copa del FPC.
Uno de ellos es, por supuesto, Millonarios, club que retomó las canchas luego de su temprana caída en el 2025-II, y con grandes novedades.
Parte de estos cambios vinieron acompañados de alegría, como lo fue por ejemplo, el histórico regreso de Radamel Falcao al equipo azul. Esta fue una de las varias incorporaciones brillantes logradas por los capitalinos.
Frente a estas novedades el comienzo del torneo en Colombia generaba gran expectativa para los hinchas del equipo de la capital. No obstante el inicio tuvo un tropiezo.
Los dirigidos por Hernán Torres se midieron al Atlético Bucaramanga, equipo ante el cual cayeron por 2-1 en condición de visitante.
Más noticias: Así fue el regreso de Falcao con Millonarios en el partido amistoso con Boca Juniors
Aunque el equipo ‘embajador’ picó adelante primero con un tanto de Stiven Vega, los capitalinos sufrieron una dura remontada que los deja en la parte baja de la tabla.
Esta se presenta de la siguiente manera:
1- Atlético Nacional – 3 puntos
2- América de Cali – 3 puntos
3- Deportes Tolima – 3 puntos
4- Llaneros – 3 puntos
5- Atlético Bucaramanga – 3 puntos
6- Deportivo Pasto – 3 puntos
7- Jaguares de Córdoba – 3 puntos
8- Fortaleza – 3 puntos
9- Águilas Doradas – 1 punto
10- Independiente Santa Fe – 1 punto
11- Deportivo Cúcuta – 0 puntos
12- Once Caldas – 0 puntos
13- Millonarios – 0 puntos
14- Alianza – 0 puntos
15- Deportivo Cali – 0 puntos
16- Independiente Medellín – 0 puntos
17- Deportivo Pereira – 0 puntos
18- Junior de Barranquilla – 0 puntos
19- Inter de Bogotá – 0 puntos
20- Boyacá Chicó – 0 puntos
Frente a este panorama, el equipo capitalino volverá a las canchas el próximo domingo 25 de enero. En dicha fecha el equipo ‘albiazul’ se medirá al Junior de Barranquilla.
Dicho encuentro se jugará en Bogotá, y su puntapié inicial está pautado para realizarse a las 6:10 p.m.