Los mejores memes y reacciones que dejó el regreso de Falcao García a Millonarios

Los hinchas de Millonarios están celebrando con gran entusiasmo el regreso de Radamel Falcao García a las filas del equipo embajador. Tras seis meses por fuera de la cancha, el ‘Tigre’ volverá a vestir la camiseta del club de sus amores para una tercera temporada.

Bajo el lema ‘Un Último Baile’, Millonarios anunció este miércoles 7 de enero que Falcao jugará esta primera temporada de la Liga BetPlay 2026 con la camiseta del club embajador. El futbolista colombiano volverá a portar el dorsal número 9, tal como lo hizo en las dos temporadas pasadas.

Falcao regresa por tercera vez a Millonarios luego de haber jugado para el club capitalino durante la segunda temporada del 2024 y la primera del 2025. Aunque, en ese entonces, el Tigre no logró conseguir el anhelado título, sí tuvo una destacada actuación que lo llevó a ser la estrella del Embajador.

Durante sus dos temporadas previas en Millonarios, Falcao disputó un total de 29 partidos y marcó 11 goles. Entre esas anotaciones, hubo una especialmente significativa; la que, el 14 de noviembre frente a Chicó, lo convirtió en el máximo goleador colombiano de la historia para ese momento.

Reacciones del regreso de Falcao a Millonarios

El anuncio del regreso de Falcao a Millonarios despertó una enorme expectativa y un ambiente de celebración entre los hinchas del equipo embajador, que desde la salida del ‘Tigre’ en junio de 2025 soñaban con volver a verlo vestir la camiseta de Millos.

Por supuesto, tras el anuncio oficial de Millonarios, que estuvo acompañado de un emotivo video en sus redes sociales, los hinchas y otros usuarios se volcaron a las plataformas digitales con cientos de memes y reacciones para celebrar el regreso del ‘Tigre’ al club de sus amores.

En poco tiempo, la palabra ‘Falcao’ se convirtió en tendencia en X gracias a los miles de usuarios que empezaron a reaccionar al fichaje estrella de Millonarios. La gran mayoría festejó el regreso del ‘Tigre’, pero también hubo algunos usuarios que tomaron la noticia con humor.

Yo viendo a @FALCAO llegar por tercera vez a Millos. pic.twitter.com/SgDa097qmo — Daniela Bohórquez (@Danib0709) January 7, 2026

Va a volver Falcao pero el abono va a quedar en un salario mínimo… pic.twitter.com/qbdT7UMBbv — Millonarios FC (@UnembajadorOf) January 7, 2026

Falcao llegando a su last dance con Millonarios https://t.co/ybSA8Z8iRm pic.twitter.com/kqFyz5xm0c — Kevin Ramírez Quintero (@kevins_ramirez) January 6, 2026

Falcao llegando al entreno viendo que todavía está Pereira pic.twitter.com/6eFLd8xlnm — Mono (@CarlosA_Rubiano) January 7, 2026

Así voy a desayunar para celebrar el regreso de Falcao pic.twitter.com/LbM8iiJmYb — Miguel (@MigueeCDLM) January 7, 2026

Los hinchas de Millonarios viendo que volvió Falcao pero en el arco sigue estando Guillermo de desamores



pic.twitter.com/tn3holumSp — FalcaisM/00🐔 (@Falcaism0) January 7, 2026

Hernán Torres en el primer entrenamiento de Falcao viendo que al fin tiene un jugador que sabe parar la pelota pic.twitter.com/xCivsHP6Ue — Mono (@CarlosA_Rubiano) January 7, 2026