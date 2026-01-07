Los mejores memes y reacciones que dejó el regreso de Falcao García a Millonarios
El retorno del ‘Tigre’ Falcao generó numerosas reacciones entre los seguidores de Millonarios, quienes celebran la vuelta de la estrella del fútbol colombiano.
Los hinchas de Millonarios están celebrando con gran entusiasmo el regreso de Radamel Falcao García a las filas del equipo embajador. Tras seis meses por fuera de la cancha, el ‘Tigre’ volverá a vestir la camiseta del club de sus amores para una tercera temporada.
Bajo el lema ‘Un Último Baile’, Millonarios anunció este miércoles 7 de enero que Falcao jugará esta primera temporada de la Liga BetPlay 2026 con la camiseta del club embajador. El futbolista colombiano volverá a portar el dorsal número 9, tal como lo hizo en las dos temporadas pasadas.
Falcao regresa por tercera vez a Millonarios luego de haber jugado para el club capitalino durante la segunda temporada del 2024 y la primera del 2025. Aunque, en ese entonces, el Tigre no logró conseguir el anhelado título, sí tuvo una destacada actuación que lo llevó a ser la estrella del Embajador.
Durante sus dos temporadas previas en Millonarios, Falcao disputó un total de 29 partidos y marcó 11 goles. Entre esas anotaciones, hubo una especialmente significativa; la que, el 14 de noviembre frente a Chicó, lo convirtió en el máximo goleador colombiano de la historia para ese momento.
El anuncio del regreso de Falcao a Millonarios despertó una enorme expectativa y un ambiente de celebración entre los hinchas del equipo embajador, que desde la salida del ‘Tigre’ en junio de 2025 soñaban con volver a verlo vestir la camiseta de Millos.
Por supuesto, tras el anuncio oficial de Millonarios, que estuvo acompañado de un emotivo video en sus redes sociales, los hinchas y otros usuarios se volcaron a las plataformas digitales con cientos de memes y reacciones para celebrar el regreso del ‘Tigre’ al club de sus amores.
En poco tiempo, la palabra ‘Falcao’ se convirtió en tendencia en X gracias a los miles de usuarios que empezaron a reaccionar al fichaje estrella de Millonarios. La gran mayoría festejó el regreso del ‘Tigre’, pero también hubo algunos usuarios que tomaron la noticia con humor.
