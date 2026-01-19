Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-l tras la primera fecha 

La Liga BetPlay 2026-I ya inició una nueva temporada. El torneo del fútbol profesional colombiano comenzó el pasado viernes 16 de enero con varios encuentros que marcaron el inicio de un semestre. La primera jornada se extenderá hasta este lunes 19 de enero, cuando Cúcuta Deportivo y Once Caldas cierren la fecha en el estadio General Santander.

Aunque todavía resta ese compromiso para completar la programación, los resultados de los primeros nueve partidos ya dejaron ver los primeros movimientos en la tabla de posiciones. Algunos equipos arrancaron con victorias claras, mientras que otros deberán ajustar detalles tras un inicio sin sumar puntos.

Le puede interesar: Fechas y horarios de los partidos de Millonarios en la Liga Betplay 2026-1; programe su agenda

Durante el fin de semana hubo partidos destacados. América de Cali y Atlético Nacional hicieron valer su localía con triunfos amplios, mientras que Deportes Tolima dio uno de los golpes de la fecha al vencer como visitante al actual campeón Junior de Barranquilla. También se registraron victorias ajustadas y un empate en Bogotá que repartió puntos entre Santa Fe y Águilas Doradas.

Otros resultados relevantes fueron el triunfo de Llaneros FC en Pereira, la victoria de Atlético Bucaramanga frente a Millonarios y el buen inicio de Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto, que sumaron de a tres en casa.

Resultados y tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Estos fueron los marcadores registrados hasta el momento en la jornada inaugural de la Liga BetPlay 2026-I:

Deportivo Pereira 0-2 Llaneros FC

Fortaleza 1-0 Alianza FC

América de Cali 3-0 Internacional de Bogotá

Atlético Nacional 4-0 Boyacá Chicó

Atlético Bucaramanga 2-1 Millonarios

Deportivo Pasto 1-0 Independiente Medellín

Jaguares de Córdoba 1-0 Deportivo Cali

Junior de Barranquilla 0-2 Deportes Tolima

Santa Fe 1-1 Águilas Doradas

Mire también: VIDEO: El golazo desde media cancha de Edwin Cardona con Nacional que enloqueció a los hinchas

Con estos resultados, Atlético Nacional y América de Cali lideran la tabla gracias a su diferencia de gol, seguidos por Llaneros y Deportes Tolima. Así marcha la clasificación parcial, a la espera del partido entre Cúcuta y Once Caldas:

Atlético Nacional – 3 pts (+4) América de Cali – 3 pts (+3) Llaneros FC – 3 pts (+2) Deportes Tolima – 3 pts (+2) Atlético Bucaramanga – 3 pts (+1) Deportivo Pasto – 3 pts (+1) Jaguares de Córdoba – 3 pts (+1) Fortaleza – 3 pts (+1) Águilas Doradas – 1 pt (0) Santa Fe – 1 pt (0) Cúcuta Deportivo – 0 pts (0) Once Caldas – 0 pts (0) Millonarios – 0 pts (-1) Deportivo Cali – 0 pts (-1) Independiente Medellín – 0 pts (-1) Alianza FC – 0 pts (-1) Deportivo Pereira – 0 pts (-1) Junior de Barranquilla – 0 pts (-2) Internacional de Bogotá – 0 pts (-3) Boyacá Chicó – 0 pts (-4)

La Liga BetPlay apenas comienza, pero la primera fecha ya dejó señales claras de los equipos que buscarán protagonismo desde el inicio del campeonato.