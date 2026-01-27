Millonarios reveló su lista de convocados para enfrentar a Deportivo Pasto: ¿Está Radamel Falcao?

Millonarios y Radamel Falcao se preparan para el que podría ser el nuevo debut del ‘Tigre’ en el equipo capitalino. El equipo ‘embajador’ jugará en pocas horas el choque correspondiente por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I.

Este partido será ante Deportivo Pasto, y podría representar el nuevo debut de Radamel Falcao en Millonarios, en su llegada al equipo capitalino.

Este 27 de enero, Millonarios publicó su lista de convocados para este encuentro, y claramente toda la atención de los amantes del equipo de la capital se fijó en la posibilidad de ver a Radamel Falcao.

¿Radamel Falcao está convocado con Millonarios?

Millonarios jugará este 28 de enero frente a Deportivo Pasto. El equipo capitalino buscará conseguir su primera victoria de la Liga BetPlay 2026-I, luego de caer ante Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto.

Los fanáticos del ‘albiazul’ confían plenamente en que este triunfo pueda llegar en la fecha 3, y para ello, contará con la presencia de uno de sus mejores refuerzos para este semestre.

Luego de la disminución en el castigo que poseía Radamel Falcao, varios fanáticos empezaron a soñar con ver al ‘Tigre’ con la camiseta azul en las próximas horas. Sin embargo, se esperaba a poder ver la convocatoria para este partido.

Luego de mucha espera, Radamel Falcao está confirmado para su primer choque en la Liga BetPlay 2026-I, tal y como lo confirmó su presencia en la convocatoria de Millonarios.

La lista de convocados es:

12- Diego Novoa

38- David Rodríguez

2- Carlos Sarabia

3- Samuel Martín

6- Sergio Mosquera

17- Jorge Arias

20- Danovis Banguero

22- Sebastián Valencia

26- Andrés Llinás

7- Carlos Quintero

18- Rodrigo Ureña

19- Mateo García

28- Stiven Vega

30- Sebastián del Castillo

33- Álex Castro

9- Radamel Falcao

11- Beckham Castro

23- Leonardo Castro

24- Julián Ángulo

27- Rodrigo Contreras

¿En dónde ver el partido?

Si desea ver este partido en lo que podría ser el nuevo debut oficial de Falcao con Millonarios, les contamos que el choque está pautado para el próximo 28 de enero, con un puntapié inicial a las 8:30 p.m.

En caso de que quiera sintonizar este encuentro, puede hacerlo a través de la señal oficial de WinSports+.