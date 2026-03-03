La histórica marca que rompe Radamel Falcao en Millonarios: supera a todo el fútbol colombiano

Radamel Falcao ha sido uno de los talentos más deslumbrantes del fútbol colombiano en los últimos años. El icónico ariete ha encantado a miles de fanáticos, gracias a sus goles tanto en clubes como en la Selección Colombia.

El ‘Tigre’ ha conseguido goles inolvidables que le han permitido ensanchar sus cifras, tanto en Europa, como actualmente en el Fútbol Profesional Colombiano.

Este delantero actualmente milita en Millonarios, y gracias a su presencia en este club, Falcao ha logrado romper una histórica marca para su carrera.

La histórica marca que rompe Falcao en su carrera

Para nadie es un secreto que Falcao ha brillado de manera notable en Millonarios. El delantero samario ha destacado en el ‘embajador’ gracias a varios tantos que han sorprendido a los fanáticos del equipo capitalino.

Sin embargo, el ‘Tigre’ no solo se posiciona como un notable delantero en la actualidad, sino también en la historia del fútbol en Colombia.

Falcao logró cosechar una carrera notable en este siglo, gracias a su talento con equipos de la talla del Atlético de Madrid, el Monaco, o el Porto.

Gracias a sus numerosos goles en este club, el colombiano logró tener un elevado precio de mercado, lo que le ha permitido obtener uno de los récords más notables de la actualidad.

Según reveló Transfermarkt, el portal especializado en el mercado de fichajes futbolístico, Falcao es el jugador con mayor precio de su carrera en todo el FPC.

Falcao logra esta marca como más valioso de la historia en la Liga BetPlay presente con un valor de 60 millones de euros, el cual alcanzó en 2013, mientras estaba en el Atlético de Madrid.

La lista completa de 10 se posiciona de la siguiente manera:

1- Radamel Falcao – 60 millones de euros (2013)

2- Luis Muriel – 30 millones de euros (2021)

3- Carlos Bacca – 25 millones de euros (2015)

4- Mateus Uribe – 16 millones de euros (2021)

5- Alfredo Morelos – 15 millones de euros (2020)

6- Adrián Ramos – 13 millones de euros (2014)

7- Emanuel Reynoso – 10 millones de euros (2020)

8- Yairo Moreno – 8,5 millones de euros (2020)

9- Hugo Rodallega – 8 millones de euros (2011)

10- David Ospina – 8 millones de euros (2015)

Sin dudas, esta lista es muestra del brillo de Falcao en el FPC, y de la gran cantidad de talentos que brillan actualmente en la liga.