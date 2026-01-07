¿Vuelve Falcao? El mensaje de Millonarios que tiene a todos los hinchas ilusionados

Millonarios inició el 2026 ilusionando a su hinchada con un posible regreso de Radamel Falcao García a su nómina. El equipo Embajador estaría próximo a contratar por segunda vez al ‘Tigre’ tras su salida a mediados del 2025.

Desde entonces, Falcao se ha mantenido alejado del fútbol profesional. No obstante, en los últimos días, un par de publicaciones de Millonarios en sus redes sociales reavivaron los rumores sobre una eventual llegada del delantero colombiano para este nuevo periodo.

Le puede interesar: Radamel Falcao se volvería a vestir de azul y esta sería la millonaria cifra que entraría a ganar

El primer mensaje que generó revuelo fue publicado alrededor de las 4:00 p. m. de este 6 de enero, cuando Millonarios compartió un trino en X con la frase “The Last Dance”. Tras la publicación, numerosos hinchas comenzaron a especular con un posible regreso de Radamel Falcao García al club, e incluso con que este pudiera significar su despedida del fútbol profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millonarios FC (@millosfcoficial)

¿Falcao García regresa a Millonarios?

Luego de sembrar la incertidumbre entre sus seguidores con ese primer mensaje, Millonarios volvió a alimentar las versiones sobre la posible contratación del ‘Tigre’ con una nueva publicación en sus redes sociales oficiales que decía “el 9 a las 9”.

El mensaje fue rápidamente asociado con Falcao, ya que durante su primera etapa en el club el delantero lució el dorsal número 9, cifra que lo ha acompañado a lo largo de su carrera profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millonarios FC (@millosfcoficial)

Mire también: El importante listado de fútbol en el que figura Falcao García; entre los 100 mejores

Con este panorama, se espera que este miércoles 7 de enero, a las 9:00 a. m., Millonarios anuncie de manera oficial el regreso de Radamel Falcao García como su gran figura. De confirmarse la operación, esta sería la tercera temporada del ‘Tigre’ vistiendo la camiseta del Embajador.

En esta oportunidad, Falcao llegaría con la ilusión de conquistar el título que se le ha escapado y ponerle el broche de oro a su exitosa trayectoria como futbolista profesional.