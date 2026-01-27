El jugador que dejaría sin cupo a James Rodríguez en Millonarios sorprende al FPC

n medio de un mercado de fichajes que ha estado marcado por rumores y expectativas, el nombre de James Rodríguez volvió a sonar con fuerza alrededor del fútbol colombiano y, en especial, de Millonarios.

Durante algunas horas, la ilusión de ver al capitán de la Selección Colombia vestido de azul tomó fuerza entre los hinchas, luego de que se conociera que el club habría hecho un acercamiento formal para intentar su regreso al país. Sin embargo, con el paso del día, el panorama empezó a aclararse y no precisamente a favor de esa posibilidad.

Le puede interesar: Millonarios abre la puerta a James Rodríguez: Gustavo Serpa confirma interés

La versión inicial fue revelada el 26 de enero por el periodista Julio Sánchez Cristo, quien aseguró que Millonarios había presentado una propuesta que cumplía con las expectativas del mediocampista. “Ya es decisión de él”, señaló, dando a entender que la pelota estaba en el terreno de James y que el club había hecho lo necesario para seducirlo. Esa información bastó para que las redes sociales se llenaran de comentarios y especulaciones sobre un eventual regreso que parecía, por primera vez, cercano.

No obstante, horas más tarde surgió una postura muy distinta. El periodista Juan Felipe Cadavid afirmó que, más allá de cualquier oferta, James Rodríguez no contempla al fútbol colombiano como una opción inmediata para su carrera. “James, hoy, no ve a Colombia como un destino para al fútbol, profesionalmente hablando. Hoy James sigue con la idea de que ni en Millonarios, ni en ningún otro equipo del fútbol colombiano piensa jugar este semestre. No lo tiene en su cabeza”, aseguró, enfriando por completo el entusiasmo de la afición albiazul.

Necesita saber: Millonarios oficializó una inesperada salida a ÚLTIMA HORA; uno de los delanteros

¿Quién podría tomar el puesto de James Rodríguez?

A este escenario se sumó una declaración clave del entrenador Hernán Torres, quien, sin mencionar directamente a James, terminó de cerrar la puerta a las especulaciones. Tras la derrota 1-2 frente a Junior de Barranquilla, el técnico fue consultado por el cupo disponible que tiene Millonarios para completar su nómina de 25 jugadores inscritos. Su respuesta dejó claro que la prioridad del club pasa por otros nombres que ya están sobre la mesa.

“Hay la posibilidad de un cupo que tengo jugadores ahí todavía que hay que decidir. Lo de Campaz y Sander que están ahí para tomar una decisión. Se está mirando qué posibilidades hay como presente la necesidad del grupo. Eso se decidirá con la parte dirigencial”, explicó Torres, señalando que entre el extremo Brayan Campaz y el lateral derecho Sander Navarro saldría el refuerzo que ocuparía ese espacio disponible.

Vea también:

Millonarios reveló su nueva camiseta para el 2026-I: presentación, precio y más