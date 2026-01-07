Falcao García regresa a Millonarios, pero se perderá los primeros partidos: ¿por qué?

Este 7 de enero, Millonarios emocionó a todos sus hinchas con la tan anhelada noticia del regreso de Falcao García a su nómina oficial. Tras un par de publicaciones que generaron expectativa, el Embajador por fin confirmó que el ‘Tigre’ regresa al Fútbol Profesional Colombiano para vestir la camiseta de Millos por tercera vez.

Aunque la noticia fue anticipada en primicia por W Radio, fue solo hasta las 9:00 a. m. de este miércoles cuando Millonarios realizó el anuncio oficial en sus redes sociales y le dio la bienvenida a Radamel Falcao.

“Y hay amores que merecen… #UnÚltimoBaile. He is back! Falcao”, fue el mensaje que publicó Millonarios junto a un emotivo video en el que le dan la bienvenida al Tigre.

Así las cosas, esta será la tercera etapa de el ‘Tigre’ en Millonarios, luego de su paso por el club embajador durante el segundo semestre del 2024 y el primero del 2025. Aunque el regreso de Falcao a Millos parecía lejano, las directivas del club lograron un nuevo acuerdo con el futbolista colombiano para su contratación en esta primera temporada del 2026.

¿Por qué Falcao se perderá los primeros partidos de Millonarios?

El anuncio del regreso de Radamel Falcao a Millonarios desató la alegría entre los hinchas azules, que no tardaron en celebrarlo en redes sociales. Sin embargo, hay un detalle que muchos desconocen y es que el ‘Tigre’ no podrá disputar los primeros partidos de Millos en la Liga BetPlay 2026-I.

Aunque Falcao regresa a Millonarios para vestir nuevamente la camiseta con el número 9, el futbolista colombiano tendrá que esperar un par de fechas para debutar este año en el FPC. Lo anterior, debido a que el ‘Tigre’ cuenta con una sanción que deberá cumplir en el arranque de esta primera temporada de la Liga.

La Dimayor sancionó a Radamel Falcao al término del primer semestre de 2025 por una serie de declaraciones realizadas durante una rueda de prensa, imponiéndole una multa de 15 salarios mínimos y una suspensión de cuatro partidos.

Así las cosas, los hinchas del equipo embajador tendrán que esperar varios días para ver nuevamente al Tigre vistiendo la camiseta de Millonarios. Sin embargo, ya hay gran expectativa por el trabajo que pueda hacer Falcao este semestre para ganar la estrella 17.