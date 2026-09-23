Millonarios pierde a Rodrigo Contreras ante Nacional; Gamero enfrenta dilema para reemplazarlo
En las últimas horas, el club embajador dio a conocer esta importante baja. Le contamos los detalles
En las últimas horas, el club embajador dio a conocer esta importante baja. Le contamos los detalles
Millonarios enfrentará a Atlético Nacional con una novedad importante en su nómina. Rodrigo Contreras no estará disponible para el partido del próximo jueves por la fecha 12 de la Liga BetPlay, luego de la lesión que sufrió ante Boyacá Chicó.
La ausencia de Contreras obliga a Alberto Gamero a buscar una alternativa para el compromiso en el estadio Atanasio Girardot. El delantero salió con molestias durante el triunfo del equipo capitalino y, aunque inicialmente se esperaba el reporte médico, el entrenador ya había advertido que el atacante no alcanzaría a recuperarse para enfrentar al conjunto antioqueño.
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Este martes 22 de septiembre, Millonarios dio a conocer con un comunicado a través de su cuenta de Instagram la situación médica de varios de sus futbolistas y confirmó el diagnóstico de Contreras, quien abandonó el duelo ante Chicó entre lágrimas.
“Rodrigo Contreras presenta una lesión muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda”. El club informó además que el jugador ya comenzó su proceso de recuperación y que el tiempo de incapacidad dependerá de cómo evolucione durante los próximos días.
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El cuerpo técnico cuenta con dos alternativas principales para ocupar el espacio del atacante. Leonardo Castro podría asumir esa responsabilidad si consigue recuperarse a tiempo, mientras que Andrey Estupiñán aparece como otra posibilidad después de su actuación frente a Boyacá Chicó.
“Estamos esperando la evolución de Leonardo Castro y tenemos la posibilidad con Andrey Estupiñán”, explicó Gamero tras la victoria ante el conjunto boyacense.
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Estupiñán ingresó por Contreras y respondió con dos goles, ayudando a la goleada de Millonarios y convirtiéndose en una opción clara para el partido contra Nacional.
El pasado 4 de marzo, durante la fase previa de la Copa Sudamericana, el delantero consiguió dos anotaciones frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.
Sus goles fueron sumamente importantes en aquella jornada, Millonarios derrotó 3-1 al cuadro antioqueño. Sin embargo, esta vez el atacante tendrá que seguir el partido desde su casa debido a la lesión muscular sufrida.
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Gamero deberá definir entre Castro y Estupiñán al encargado de ocupar su lugar, mientras espera conocer la evolución física del primero.