Corea del Norte vs. Colombia: ¿cómo le fue a la Selección en su último duelo?
Así le fue a la Selección Colombia femenina en su último enfrentamiento con Corea del Norte
Así le fue a la Selección Colombia femenina en su último enfrentamiento con Corea del Norte
La Selección Colombia Femenina Sub-20 tendrá una oportunidad de revancha este miércoles 23 de septiembre, cuando vuelva a encontrarse con Corea del Norte en las semifinales del Mundial Sub-20 Femenino de Polonia 2026. El duelo pondrá frente a frente a dos equipos que ya conocen sus fortalezas, después del contundente triunfo asiático en la fase de grupos.
El equipo dirigido por Carlos Paniagua llegó a esta instancia luego de superar 1-0 a Nigeria en los cuartos de final. Valerin Loboa apareció en el tiempo añadido y marcó el tanto que selló el regreso de Colombia a una semifinal mundialista de la categoría después de 16 años.
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Ahora, el conjunto nacional tendrá enfrente al mismo rival que le propinó su única derrota en la fase inicial. El pasado 13 de septiembre, Corea del Norte ganó 3-0 con una anotación de Choe Rim-Jong y dos penaltis convertidos por Choe Yon-A. Colombia ya tenía asegurado su boleto a los octavos de final antes de ese compromiso.
La selección asiática también consiguió su clasificación entre los cuatro mejores tras imponerse 2-0 sobre Canadá en los cuartos de final. Dos goles durante el tiempo añadido le permitieron resolver el encuentro y confirmar su presencia en las semifinales. FIFA
Además, Corea del Norte llega como vigente campeona mundial Sub-20, condición que mantiene tras conquistar el título en 2024. En esta edición ha mostrado una campaña sin derrotas y tampoco ha recibido goles, un registro que convierte el próximo enfrentamiento en un nuevo desafío para la ofensiva colombiana.
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La semifinal del Mundial Femenino Sub-20 se disputará este miércoles 23 de septiembre en el Stadion Miejski ŁKS de Łódź, Polonia. El balón comenzará a rodar a las 11:30 de la mañana, hora colombiana, según el calendario publicado por la Federación Colombiana de Fútbol.
El ganador avanzará a la gran final del campeonato y enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Italia y España.
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Para Colombia, el encuentro representa la posibilidad de transformar aquel 3-0 de la fase de grupos en un nuevo capítulo de su histórica campaña. Tras eliminar a Polonia y Nigeria en las rondas de eliminación directa, la Tricolor quedó a un solo partido de disputar nuevamente una final mundialista.