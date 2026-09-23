Corea del Norte vs. Colombia: ¿cómo le fue a la Selección en su último duelo?

La Selección Colombia Femenina Sub-20 tendrá una oportunidad de revancha este miércoles 23 de septiembre, cuando vuelva a encontrarse con Corea del Norte en las semifinales del Mundial Sub-20 Femenino de Polonia 2026. El duelo pondrá frente a frente a dos equipos que ya conocen sus fortalezas, después del contundente triunfo asiático en la fase de grupos.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua llegó a esta instancia luego de superar 1-0 a Nigeria en los cuartos de final. Valerin Loboa apareció en el tiempo añadido y marcó el tanto que selló el regreso de Colombia a una semifinal mundialista de la categoría después de 16 años.

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Ahora, el conjunto nacional tendrá enfrente al mismo rival que le propinó su única derrota en la fase inicial. El pasado 13 de septiembre, Corea del Norte ganó 3-0 con una anotación de Choe Rim-Jong y dos penaltis convertidos por Choe Yon-A. Colombia ya tenía asegurado su boleto a los octavos de final antes de ese compromiso.

Corea del Norte aparece nuevamente en el camino de Colombia

La selección asiática también consiguió su clasificación entre los cuatro mejores tras imponerse 2-0 sobre Canadá en los cuartos de final. Dos goles durante el tiempo añadido le permitieron resolver el encuentro y confirmar su presencia en las semifinales. FIFA

Además, Corea del Norte llega como vigente campeona mundial Sub-20, condición que mantiene tras conquistar el título en 2024. En esta edición ha mostrado una campaña sin derrotas y tampoco ha recibido goles, un registro que convierte el próximo enfrentamiento en un nuevo desafío para la ofensiva colombiana.

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¿Cuándo juegan Colombia y Corea del Norte?

La semifinal del Mundial Femenino Sub-20 se disputará este miércoles 23 de septiembre en el Stadion Miejski ŁKS de Łódź, Polonia. El balón comenzará a rodar a las 11:30 de la mañana, hora colombiana, según el calendario publicado por la Federación Colombiana de Fútbol.

El ganador avanzará a la gran final del campeonato y enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Italia y España.

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Para Colombia, el encuentro representa la posibilidad de transformar aquel 3-0 de la fase de grupos en un nuevo capítulo de su histórica campaña. Tras eliminar a Polonia y Nigeria en las rondas de eliminación directa, la Tricolor quedó a un solo partido de disputar nuevamente una final mundialista.