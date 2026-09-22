¿Qué premio reciben las campeonas del Mundial Femenino Sub-20? Esto dice la FIFA

El Mundial Femenino Sub-20 se ha convertido en uno de los eventos protagonistas del planeta balompié en los últimos días. Este torneo ha presentado a varios países que anhelan con demostrar su talento y llevarse este trofeo en sus categorías menores.

Distintas naciones han resaltado en esta competencia, incluida Colombia. No obstante, solo quedan 4 combinados con posibilidades de alzar este trofeo.

Italia, España, Corea del Norte y Colombia buscan conseguir su pase a la gran final, con partidos de semifinales que estarán imperdibles.

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La ambición es la de alcanzar la máxima gloria para el país, y también un premio individual que aquí le contamos al detalle.

¿Qué premio reciben las campeonas del Mundial Femenino Sub-20?

Sin lugar a dudas, la selección Colombia Femenina Sub-20 ha sorprendido a miles de fanáticos en el mundo del balompié en los últimos días. Este combinado logró avanzar a la semifinal del torneo, tras eliminar a Nigeria.

Frente a esto, la emoción del público colombiano es total, con la ambición de llevarse el gran trofeo de esta categoría, aunque, todavía quedan 2 pasos claves.

Colombia no será la única que competirá por este torneo. Dentro de estos seleccionados resaltan jugadoras que buscarán alcanzar un premio anhelado para las futbolistas Sub-20 a nivel mundial.

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El premio por ganar este torneo para cada jugadora es la medalla que las identifica como campeonas mundiales. Esta es recibida solo por el primer lugar.

Cabe aclarar que la FIFA no estipula premios económicos por este torneo, contrario a las categorías mayores. Esto se debe a que al tratarse de una división menor, este tipo de distinciones no están contempladas ni permitidas.

Aun así, es necesario recordar que luego de este torneo la FIFA también entrega los premios correspondientes a:

Balón de Oro

Bota de Oro

Guante de Oro

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

En caso de que quiera disfrutar de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20 2026, le contamos que el cronograma de partidos es el siguiente:

Italia vs España – 8:00 a.m.

Corea del Norte vs Colombia – 11:30 a.m.

La gran final está pautada para llevarse a cabo el próximo 27 de septiembre, mientras que el encuentro por el tercer partido tendrá lugar un día antes.