¿Cuál es el mejor jugador de Millonarios en el EA Sports FC26? Estas son todas las puntuaciones

Millonarios emMillonarios emocionó a cada uno de los ‘gamers’ fanáticos del ‘embajador’ en las últimas horas. Después de mucha espera, el equipo ‘albiazul’ llegó al EA Sports FC26, el título más reconocido del mundo de la simulación del fútbol.

Gracias a esto, los fanáticos ya pueden disfrutar del ‘embajador’ en este videojuego, para así usar estrellas como Leonardo Castro o Radamel Falcao.

Si usted aun no ha visto al capitalino en este título, aquí les contamos todas y cada una de las puntuaciones de los jugadores del ‘albiazul’, para que sepa cuales son los mejores jugadores.

Todas las puntuaciones de Millonarios en el EA Sports FC26

Millonarios es uno de los equipos más grandes del FPC en su historia. Actualmente el equipo azul de la capital disputa la Copa Sudamericana gracias a su rendimiento en temporadas recientes.

Esta participación le permite recolectar buenas ganancias económicas, pero, también que cada uno de sus fanáticos puedan disfrutar de este club en el EA Sports FC26.

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El icónico videojuego del ‘gaming’ cuenta con cada uno de los equipos que disputan este torneo, al igual que la Copa Sudamericana. Por supuesto, Millonarios no es la excepción, por lo que los fanáticos pueden volver a encontrar a Falcao o a Mackalister Silva en este videojuego.

Puntualmente, el mejor jugador del equipo de la capital en este título es Carlos Darwin Quintero con un total de 72 de valoración. Esta media es compartida con otros jugadores como Andrés Llinás o Leonardo Castro.

La lista de valoraciones de mayor a menor marcha de la siguiente manera:

Carlos Darwin Quintero – 72

Andrés Llinás – 72

Leonardo Castro – 72

Rodrigo Contreras – 71

Danovis Banguero – 71

Rodrigo Ureña – 71

Jorge Arias – 71

David Mackalister Silva – 70

Mateo García – 70

Radamel Falcao – 70

Sergio Mosquera – 69

Alex Castro – 69

Stiven Vega – 69

Diego Novoa – 68

Guillermo de Amores – 68

Beckham Castro – 67

Edgar Elizalde – 66

Sebastián Valencia – 66

Dewar Victoria – 65

Alex Moreno Paz – 64

Julián Angulo – 64

Carlos Sarabia – 62

Jorge Hurtado – 61

Samuel Martin – 61

Sebastián Viveros – 60

Sebastián Mosquera – 55

David Rodríguez – 55

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Cada uno de estos jugadores pueden aumentar su potencial, sobre todo si inicia una campaña con Millonarios. Por último, les recordamos que para poder ver al ‘embajador’ en este título necesita tener su última versión.