Juan Guillermo Cuadrado reveló importante problema para su debut en Millonarios: no jugará ante Atlético Nacional

Juan Guillermo Cuadrado fue presentado por todo lo alto este 16 de septiembre como nuevo jugador de Millonarios. El extremo colombiano regresa al Fútbol Profesional Colombiano, luego de varios años en Europa.

Ante esto, la hinchada del ‘embajador’ está ansiosa por poder ver a Cuadrado en el campo de juego, con la velocidad, el desequilibrio y el ataque que promete aportar.

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Miles de hinchas esperan poder verlo con la camiseta ‘albiazul’ en la cancha. Sin embargo, el propio jugador reveló este miércoles que atraviesa un importante obstáculo que evitará su debut por el momento.

Juan Guillermo Cuadrado reveló importante problema para su debut en Millonarios

La presencia de Juan Guillermo Cuadrado en la Liga BetPlay es uno de los grandes atractivos para este semestre de 2026-II. El extremo colombiano llega al FPC, junto a otras leyendas como James Rodríguez y Jackson Martínez.

Desde el gran anuncio los fanáticos de Millonarios sueñan con poder verlo en el campo. La velocidad de Cuadrado promete revolucionar el ataque del ‘embajador’.

Todos cuentan los días para ver el desequilibrio que ya ha demostrado por años en Europa, especialmente en la Juventus de Turín. El gran día parecía llegar el próximo 19 de septiembre frente a Boyacá Chicó.

Sin embargo, esto no podrá ser. El propio Cuadrado confesó en su presentación que deberá perderse este encuentro.

Esto se debe a que Cuadrado fue expulsado en su último partido por Coppa Italia con el Pisa. Esto le implica una sanción de 2 partidos que deberá cumplir en la Liga Colombiana.

Dicho castigo causará que Cuadrado deba perderse los partidos ante Boyacá Chicó y Atlético Nacional, dos encuentros claves para el desempeño de Millonarios en el FPC.

Ⓜ️⚽”Yo fui expulsado en la Copa Italia y voy a tener que esperar dos fechas” Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador de Millonarios. #DespiertaWIN https://t.co/vCxPE70S9M — Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026

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El propio Juan Guillermo Cuadrado confesó que desconocía este hecho, por lo que esta sanción lo toma por sorpresa. Sin embargo, el jugador aseguró que tomará estas semanas para ponerse a punto junto a sus compañeros, y estar a disposición para Alberto Gamero, una vez que esté disponible.

Frente a esto, el nuevo día para el debut de Juan Cuadrado con Millonarios sería el 29 de septiembre, cuando el ‘embajador’ deba medirse al Independiente Medellín, en un encuentro que tendrá toda la atención de los amantes del equipo ‘albiazul’.