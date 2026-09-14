Juan Guillermo Cuadrado ya tendría fecha de su debut con Millonarios; Gamero filtró detalles

La expectativa por la incorporación del jugador Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios está en su punto más alto. El oriundo de Necoclí, Antioquia ya tiene fecha para su llegada a la capital colombiana y unirse al ciclo con el club embajador.

De acuerdo con información divulgada por el periodista Julián Capera, el nuevo fichaje de Millonarios se trasladará de Medellín a Bogotá el lunes 14 de septiembre y avanzará en los procedimientos necesarios antes de empezar entrenamientos bajo la dirección de Alberto Gamero.

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Así mismo, la agenda del exjugador de la Fiorentina de Italia, pasaría a hacerse los exámenes médicos de rigos el martes 15 de septiembre y posteriormente quedará habilitado para iniciar sus primeras sesiones con el resto del grupo de jugadores.

🚨🛬 Juan Guillermo Cuadrado llegará esta tarde a Bogotá para ponerse a órdenes del cuerpo técnico de Alberto Gamero. Mañana presentará exámenes médicos y debe estar disponible para enfrentar a Boyacá Chicó el fin de semana. https://t.co/mg6aFH40lE — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 14, 2026

Su incorporación genera especial interés dentro del cuerpo técnico debido a las diferentes posiciones que puede ocupar. Gamero explicó que contempla utilizarlo como lateral derecho, mediocampista o extremo, por lo que los primeros entrenamientos servirán para determinar dónde puede aportar más al funcionamiento colectivo.

Gamero también busca acelerar su adaptación porque Millonarios afrontará compromisos importantes en el cierre de esta etapa del campeonato, además de los octavos de final de la Copa Colombia.

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¿Cuándo debutaría Cuadrado con Millonarios?

Alberto Gamero ya habló de una fecha tentativa que tiene en su cabeza para la presentación de Cuadrado con la hinchada. En diálogo con Win Sports, el técnico manifestó que espera contar con él para el partido del sábado 19 de septiembre contra el Boyacá Chicó.

Para llegar a ese encuentro, Cuadrado deberá ponerse al día físicamente y familiarizarse con las ideas tácticas del proyecto deportivo de Gamero. El proceso comenzará apenas finalice la revisión médica y pueda participar de los trabajos colectivos.

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Millonarios necesita reaccionar en la Liga BetPlay

El estreno del antioqueño podría producirse en un escenario de presión para el equipo. Millonarios no ha tenido el mejor desempeño desde el inicio del segundo sementre de la Liga BetPlay. Ahora bien, la transición entre el ciclo de Fabián Bustos y la nueva dirección de Gamero también juegan en contra.