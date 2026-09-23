¿Qué sabe Google de usted? Verifique con su celular si hay datos sensibles; fácil y rápido

Google, el gigante tecnológico almacena una gran cantidad de información relacionada con la actividad de sus usuarios. La compañía concentra desde datos personales, registros de navegación, ubicaciones, hasta otros elementos con el fin de reunir información vinculada con sus servicios.

El buscador y otras plataformas de Google registran distintos datos a partir de la actividad que las personas realizan en sus servicios. Entre la información que puede aparecer se encuentran el nombre, la dirección, la edad, el correo electrónico, los contactos, números telefónicos, fotografías, mensajes, lugares visitados, fechas y contenidos relacionados con música o videos.

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Según el texto de referencia, Google almacena estos registros en “mi cuenta”, un espacio personal que reúne información del usuario desde junio de 2015. La plataforma permite consultar diferentes categorías y revisar qué datos están asociados con la cuenta.

¿Cómo saber qué información guarda Google?

Para comprobar la información disponible, el usuario debe acceder a su cuenta de Google. El proceso comienza desde el ícono ubicado en la esquina superior derecha, donde aparece la inicial del nombre o la fotografía vinculada al correo electrónico.

Una vez dentro, estos son los pasos que debe seguir:

Abra su correo electrónico y pulse los puntos que aparecen junto al círculo donde figura su foto.

Seleccione la opción “cuenta”.

Revise las diferentes secciones disponibles dentro de la plataforma.

Consulte los apartados relacionados con información personal, datos y privacidad, seguridad, contactos, pagos y suscripciones, además de la información general.

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Qué datos puede encontrar en la cuenta de Google

Cada categoría ofrece distintos detalles sobre la actividad asociada con los servicios de la compañía. Entre ellos pueden aparecer registros de inicio de sesión desde otros dispositivos, información relacionada con la navegación, aplicaciones utilizadas y lugares visitados.

También es posible revisar otros datos personales que el usuario haya proporcionado o generado mediante los productos de Google. La cantidad y el tipo de información disponible pueden variar según los servicios utilizados y las configuraciones de cada cuenta.

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De esta manera, ingresar periódicamente a “mi cuenta” permite revisar las categorías disponibles y conocer qué información permanece vinculada con los servicios de Google.