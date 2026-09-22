Ni Nacional ni Santa Fe: Estos son los 4 equipos del fútbol colombiano que tienen más de 100 años

El fútbol colombiano es, sin lugar a dudas, una de las ligas más emocionantes del balompié sudamericano. Grandes equipos han brillado en la historia del país, gracias a su historia, y sus títulos conquistados a lo largo de la época.

Varios clubes se han ganado el respeto de los hinchas, sobre todo gracias a trayectorias notables en la liga. Muchos de ellos se han convertido en parte clave del ‘folklore’ nacional, y de la identidad de cada una de las regiones.

De hecho, esto ha ocurrido en mayor medida con aquellos que han llegado a acumular más de 100 años de existencia. Si bien el balompié se juega en Colombia desde hace muchos años, solo 5 equipos cumplen con este tiempo de existencia.

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Si usted es uno de los amantes fieles al FPC y quiere saber cuales son estas 5 instituciones, aquí se lo contamos al detalle.

Los 4 equipos del fútbol colombiano que tienen más de 100 años

Para nadie es un secreto que en Colombia existen varios equipos que se han convertido en tradición histórica del deporte nacional. Por varias décadas una cantidad importante de clubes se han ganado el lujo de ser fácilmente apoyados y reconocidos.

Aunque distintos equipos acumulan una trayectoria duradera y respetable, solo 4 equipos han logrado extender su existencia por 1 siglo.

100 años de historia han sido logrados por únicamente 4 equipos que militan en el fútbol de Colombia. Estos son:

Deportivo Cali – 113 años

Independiente Medellín – 113 años

Junior de Barranquilla – 102 años

Cúcuta Deportivo – 102 años

Cada uno de estos equipos han conseguido hitos claves para el FPC, tanto de manera local, como de forma internacional, gracias a una trayectoria de un siglo, en la que han logrado sacar lo mejor de sus instituciones.

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Cabe recordar que el FPC se empezó a jugar de manera oficial en 1948, con 10 equipos en total, por lo que la existencia de esas 4 instituciones van incluso a tiempos del amateurismo, donde ya empezaban a forjar su historia.

Por el momento solo son 4 los clubes que gozan de este privilegio, aunque pronto podrán ser 5, ya que el América de Cali tiene una existencia de 99 años, a poco de llegar a los 100.